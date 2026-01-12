Darum trugen Stars bei den Golden Globes 2026 „Ice Out“ und „Be Good“-Pins

Bei den Golden Globes 2026 ging es nicht nur um Glamour und Preisverleihungen, sondern auch um ein politisches Statement auf dem roten Teppich: Zahlreiche Hollywood-Stars trugen kleine Anstecknadeln mit den Botschaften „ICE OUT“ und „BE GOOD“ – und das aus einem traurigen und ernsten Anlass.

Die Golden Globes gelten als eine der glamourösesten Nächte Hollywoods – funkelnde Roben, perfekt inszenierte Auftritte und ein roter Teppich, auf dem sonst vor allem eines zählt: der große Auftritt. Doch bei der 83. Verleihung der Awards im Beverly Hilton in Los Angeles rückte der Glamour für viele Stars überraschend in den Hintergrund.

Statt Diamanten und Designerlabels sorgten diesmal kleine Anstecknadeln für die größte Aufmerksamkeit. Auf den ersten Blick unscheinbar, trugen sie klare, unmissverständliche Botschaften: „ICE OUT“ und „BE GOOD“. Immer mehr prominente Gäste entschieden sich bewusst dafür, den roten Teppich als politische Bühne zu nutzen – und setzten damit ein stilles, aber kraftvolles Zeichen des Protests.

© Getty Images

Politische Statements bei den Golden Globes 2026

Auslöser dafür war der Tod von Renée Nicole Macklin Good, einer Mutter von drei Kindern aus Minneapolis, die Anfang Jänner von einem Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen wurde. Ihr Tod steht sinnbildlich für eine eskalierende Situation, die viele Menschen in den USA derzeit zutiefst beunruhigt: verschärfte Razzien, Angst in migrantischen Communities und massive Kritik an der Einwanderungspolitik unter Präsident Donald Trump.

© Getty Images

Während landesweit tausende Menschen auf die Straße gingen, fand der Protest nun auch seinen Weg nach Hollywood. Stars wie Mark Ruffalo, Jean Smart, Wanda Sykes und Natasha Lyonne machten mit den Pins deutlich, dass sie nicht länger schweigen wollen – und dass selbst eine Glamour-Gala Raum für Haltung und Mitgefühl bieten kann.

© Getty Images

Hinter der Aktion steht die sogenannte #BeGood-Kampagne, unterstützt von Organisationen wie der American Civil Liberties Union (ACLU), Move On, der National Domestic Workers Alliance und Working Families Power. In einer Pressemitteilung hieß es unter anderem, dass die Kampagne nicht nur an Good erinnern wolle, sondern auch daran, was es bedeutet, gut zueinander zu sein – als Bürger, Nachbar, Freund, Verbündeter und Mensch.

Mit ihren leisen, aber sichtbaren Botschaften nutzten die Stars die Gala-Bühne also nicht nur zur Selbstdarstellung, sondern auch als Plattform für ein politisches Zeichen – und machten damit die diesjährige Golden-Globes-Nacht zu einem ungewöhnlich politisch gefärbten Event.