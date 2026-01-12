Foto sorgt für Spekulationen: Baby-Gerüchte um Marcel Hirscher und seine Lucy

Laut Medienberichten soll der Ski-Star bald zum dritten Mal Papa werden. Ein Foto soll Lucy mit deutlichem Baby-Bauch zeigen.

Das zweite Comeback auf die große Ski-Bühne ist vorerst gescheitert – sportlich musste Marcel Hirscher zuletzt einen herben Dämpfer hinnehmen. Doch abseits der Pisten gibt es für die österreichische Ski-Ikone derzeit umso erfreulichere Nachrichten: Der 36-jährige Salzburger erwartet laut Medienberichten gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Lucy sein drittes Kind.

Auf sportlicher Ebene heißt es für den Doppel-Olympiasieger weiterhin Geduld bewahren. Von einer Weltcup-tauglichen Form ist Hirscher noch entfernt, ein Antreten im Olympiajahr kommt daher nicht infrage. Schweren Herzens informierte der gebürtige Annaberger am Freitag seine Fans darüber, dass er in dieser Saison keine Rennen bestreiten wird. Ein weiterer Rückschlag auf dem Weg zurück in den Skizirkus.





Sparsam mit privaten Infos

Private Einblicke gewährt Hirscher hingegen seit jeher nur sehr sparsam. Mit seiner Ex-Frau Laura Moisl wurde er im Oktober 2018 erstmals Vater. Während die Geburt des gemeinsamen Sohnes noch öffentlich gemacht wurde, erfuhr die Öffentlichkeit von der gemeinsamen Tochter erst deutlich später – mitten in der Corona-Pandemie.

Dieser zurückhaltende Umgang mit dem Privatleben setzt sich auch in seiner zweiten Ehe fort. Lucy, die Hirscher im vergangenen Herbst geheiratet hat, hält er ebenso konsequent aus dem Rampenlicht heraus. Familiäre Details gelangen nur dosiert und meist zufällig an die Öffentlichkeit. Zwar zeigte sich das Paar vereinzelt gemeinsam bei Skirennen, doch über ihr Familienglück äußert sich der siebenfache Gesamtweltcupsieger kaum.





Hirscher hält sich bedeckt

Wie Salzburg24 berichtet, wächst die Familie nun weiter. Ein Foto, das Lucy mit deutlich sichtbarem Babybauch vor dem Weihnachtsbaum zeigt, sorgte für Aufsehen. Eine offizielle Bestätigung blieb jedoch aus: Auf Anfrage wollte das Management von Marcel Hirscher das freudige Baby-Geheimnis weder kommentieren noch bestätigen.

Während der nächste sportliche Anlauf noch auf sich warten lässt, scheint privat jedenfalls alles auf Aufbruch und Vorfreude zu stehen. Manchmal schreibt das Leben eben seine schönsten Erfolgsgeschichten abseits der Ziellinie