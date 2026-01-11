Alles zu oe24VIP
Marcel Hirscher
© GEPA

Überraschung

Nach Olympia-Aus: Marcel Hirscher wechselt die Sportart

11.01.26, 14:41
Teilen

Die Ski-Legende überrascht mit einem Posting auf Instagram.

Am Freitag schockte Marcel Hirscher seine Fans. Auf Instagram gab die Ski-Legende bekannt, dass er diese Saison kein Rennen bestreiten wird und damit auch bei Olympia fehlt.

„In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich aktuell gehen kann, ist nicht weltcupwürdig. Ich habe mit den weltbesten trainieren können. Das war mega. Wir haben sensationell trainiert auf der Reiteralm. Es war cool zu sehen, was notwendig ist, um Weltklasse zu sein, aber das ist momentan nicht drinnen“, so Hirscher ganz offen.

Hirscher fährt Snowboard

Nur zwei Tage später überrascht Hirscher nun mit einem neuen Posting. „Manchmal muss man etwas Neues ausprobieren“, schrieb der 36-Jährige und postete dabei ein Foto, das ihn beim Snowboarden zeigt.

Der Salzburger will aber dennoch weiterhin auf zwei Brettern die Pisten hinunterdüsen. Vorerst ist sein Comeback nur verschoben, womöglich greift Hirscher in der kommenden Saison wieder an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
