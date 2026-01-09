Hirscher schockt mit Olympia-Absage und Saison-Aus

Weltcup-Rekordsieger Marcel Hirscher (36) schockte am Freitag seine Fans mit einer Video-Botschaft: "Es gibt heuer keine Rennen und auch keine Olympischen Spiele für mich!"

Am Freitag musste sich Hirscher entscheiden, ob er beim Riesentorlauf und/oder Slalom in Adelboden (Samstag/ Sonntag jew. 10.30 und 13.30 Uhr) ein Comeback geben wollte. Stattdessen kam die Schock-Botschaft via Instagram.

Es gebe, so Hirscher, "viele Spekulationen über einen Start bei Weltcuprennen, ob ich starten werde oder nicht."

"Neider werden es lieben"

Dann sprach der 36-Jährige Wahl-Niederländer Klartext: "In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich aktuell gehen kann, ist nicht weltcupwürdig. Ich habe mit den weltbesten trainieren können. Das war mega. Wir haben sensationell trainiert auf der Reiteralm. Es war cool zu sehen, was notwendig ist, um Weltklasse zu sein, aber das ist momentan nicht drinnen."

Hirscher die Gründe der Nicht-Rückkehr: "Um Weihnachten herum habe er "auch eine Zwangspause von 14 Tagen gehabt, dann ist auch noch eine Wadenverletzung dazugekommen. Das hilft auch nicht, das Tempo zu finden und das Vertrauen."

Hirscher weiter: "Wenn ich wieder Weltcuprennen fahre, dann möcht ich das gscheit machen. Aber es geht sich nicht aus, deswegen gibt es heuer keine Rennen und auch keine Olympischen Spiele für mich."

Hirscher lässt neuerliches Comeback offen

Zum Abschluss macht Hirscher seinen Fans aber Hoffnung:

"Haters gonna love it (Anm: Neider werden es lieben). Für all diejenigen, die mich gerne Skifahren gesehen hätten: Mir taugt es persönlich auch nicht, tut mir leid, dass es heuer nicht drin ist", schloss der Ski-Unternehmer ("Van Deer") seine Videobotschaft ab und macht seinen Fans zugleich Hoffnung: "Aber ich werde weitertrainieren, und vielleicht schaff ich's auf nächstes Jahr."

Erstes Comeback wurde durch Knieverletzung gestoppt

Hirscher, mit 8 Gesamtsiegen Weltcup-Rekordmann, kehrte im Oktober 2024 nach fünfeinhalb Jahren Pause in den Weltcup zurück. Anfang Dezember 2024 zog er sich beim Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Wegen der Verletzung war für den 36-Jährigen keine Schneevorbereitung im Sommer möglich. Im Herbst verlor er wegen einer Virusinfektion noch einmal drei Wochen.

Trotzdem hatte er auf ein Comeback im Jänner und auf einen Olympia-Start in Italien gehofft. Doch diese Hoffnungen musste er jetzt endgültig begraben.

Mit diesem Post schockte Hirscher seine Fans auf Instagram: