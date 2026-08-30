Stefan Mross bricht in Live-Show in Tränen aus

In der vorletzten Ausgabe von "Immer wieder sonntags" erlebte Stefan Mross eine emotionale Überraschung. Gastmoderatorin Ronja Forcher rührte den Moderator vor der Kamera zu Tränen.

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Die Zeichen der Live-Show aus dem Europa-Park in Rust standen auf Abschied, da die Sendung nach dieser Saison eingestellt wird. Für einen unvorhergesehenen Moment sorgte dabei die 30-jährige "Bergdoktor"-Darstellerin Ronja Forcher. Als Außenreporterin hatte sie über den Sommer hinweg die Aktion "Herzensmenschen" betreut und engagierte Personen ausgezeichnet.

Unerwartete Ehrung vor Publikum

Als Moderator Stefan Mross die Aktion zum Abschluss würdigte und sich bei den Helden des Alltags sowie bei Forcher bedankte, unterbrach ihn die Schauspielerin. Sie erklärte dem Publikum, dass man den Wichtigsten vergessen habe und meinte damit den Moderator selbst. Mross zeigte sich von den Worten gerührt und bekam feuchte Augen.

Tränen nach emotionaler Auszeichnung

Ronja Forcher © Getty Images

Als Forcher ihm den offiziellen Anstecker der Aktion überreichte, verlor der Moderator vollends die Fassung. Sie betonte bei der Übergabe, er erhalte den Button, damit er nie vergesse, wie besonders er sei. Mross musste das Moderieren mehrfach unterbrechen und schluchzen, woraufhin die Schauspielerin sich entschuldigte. Mross winkte jedoch ab und meinte, dass Freudentränen die wichtigsten Tränen seien. Nun blickt das Team der allerletzten Ausgabe der Sendung entgegen.