Während Spielberg GP: Finanzpolizei mit mehreren Festnahmen

Beim Formel 1-Grand-Prix-Wochenende in Spielberg hat die Finanzpolizei bei Kontrollen rund 150.000 Euro an Abgabenrückständen eingetrieben und drei illegal aufhältige Personen festgenommen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Finanzministeriums.

Experte: "Sinner führt sein Geschäft wie ein Gangster" 27 Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten kontrollierten an zwei Tagen 29 Betriebe mit 218 eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in und rund um das Veranstaltungsgelände im Aichfeld. Dabei wurden 20 Verstöße gegen das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Ausländerbeschäftigungsgesetz sowie das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz festgestellt und dementsprechend Strafanzeigen gelegt. Die beantragten Strafen belaufen sich auf etwa 65.000 Euro. Zudem wurden aufgrund des Verdachts von Sozialleistungsmissbrauch zwei Anzeigen an die Taskforce SOLBE im Innenministerium gestellt, informierte die Finanzpolizei. Fremdenpolizei nahm drei Personen fest Besonders drastisch sei der Fall einer Securityfirma gewesen, bei der die Fremdenpolizei drei Personen festnahm, die zu diesem Zeitpunkt illegal in Österreich aufhältig waren. "Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass bei zahlreichen weiteren Mitarbeitern des Unternehmens massive Übertretungen im Strafregister aufschienen", so die Erkenntnisse. Noch während des Grand-Prix-Wochenendes beendete der Veranstalter die Zusammenarbeit mit der Firma und dem eingesetzten Personal. Da der Betrieb im laufenden Jahr noch keinerlei Lohnabgaben eingemeldet hat, folgen noch weitere Ermittlungen. Auch bei anderen Unternehmen, darunter ein Vermieter von Campingplätzen auf dem Gelände, traten Unregelmäßigkeiten auf, die im Nachgang noch genauer untersucht werden und zu weiteren Anzeigen führen könnten, hieß es. "Das Formel 1-Rennen in Spielberg ist Jahr für Jahr ein sportliches Highlight und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region. Umso mehr muss Fairness auf der Rennstrecke, vor allem aber auch abseits davon, absolute Priorität haben. Die Kontrollen der Finanzpolizei garantieren den Schutz der redlichen Unternehmen", sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).