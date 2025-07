Liverpool-Star Diogo Jota stirbt bei Auto-Crash

Der Portugiese wurde nur 28 Jahre alt.

Große Trauer um Diogo Jota: Der Liverpool-Star starb in der Nacht auf Donnerstag bei einem Autounfall in der Nähe von Zamora in der nordspanischen Region Sanabria Das berichten mehrere spanische und englische Medien übereinstimmend. Sein Bruder André (Profi beim portugiesischen Zweitligisten Penafiel) wurde beim Unfall ebenfalls getötet.

Wie Zamora News berichtet, ereignete sich der Unfall kurz nach Mitternacht auf der Autobahn A52. Der Wagen kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und fing Feuer. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Fußballer feststellen.

Frisch verheiratet

Besonders tragisch: Jota hatte erst am 22. Juni seine Freundin geheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Der Portugiese spielte seit 2020 für den FC Liverpool und erzielte insgesamt 47 Tore für die Reds. In der Nationalmannschaft kam der Offensivspieler 49 Mal zum Einsatz. Erst vor wenigen Wochen gewann Jota mit Portugal den Titel in der Nations League.

© Getty

"Der portugiesische Fußballverband und der gesamte portugiesische Fußball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva heute Morgen in Spanien", schrieb der Verband bei X.

Diogo Jota sei nicht nur ein fantastischer Spieler gewesen, "sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mit-und Gegenspielern respektiert wurde, der eine ansteckende Freude ausstrahlte und ein Bezugspunkt in seiner Gemeinschaft war." Jotas Bruder spielte in der zweiten portugiesischen Liga für den FC Penafiel.