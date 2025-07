FC Liverpool: Wir sind zutiefst erschüttert

Der FC Liverpool hat ein erstes Statement veröffentlicht.

Der Portugiese Diogo Jota ist tot. Der 28-jährige Stürmer des englischen Fußball-Meisters Liverpool ist bei einem Verkehrsunfall in Spanien ums Leben gekommen. Jota war mit seinem Bruder in der Provinz Zamora im Nordwesten Spaniens am frühen Donnerstagmorgen unterwegs, als das Auto von der Straße abkam und Feuer fing. Der tragische Vorfall ereignete sich lediglich zwei Wochen, nachdem Jota seine langjährige Lebensgefährtin Rute Cardoso in Porto geheiratet hatte.

Inzwischen hat sich auch der FC Liverpool zum Tod des Spielers geäußert. "Der Verein wurde darüber informiert, dass der 28-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder Andre ums Leben gekommen ist", heißt es in einem Statement.

"Der Liverpool FC wird zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben und bittet darum, die Privatsphäre von Diogo und Andres Familie, Freunden, Teamkollegen und Mitarbeitern des Vereins zu respektieren, während sie versuchen, mit diesem unvorstellbaren Verlust umzugehen.

Wir werden ihnen weiterhin unsere volle Unterstützung zukommen lassen."