Salzburg schnappt sich Leverkusen-Juwel (17)

Fußball-Vizemeister Salzburg hat Offensivspieler Kerim Alajbegovic vom deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen verpflichtet.

Wie die "Bullen" am Donnerstag mitteilten, unterschrieb der 17-jährige Deutsch-Bosnier einen Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2029. Der bosnische U21-Teamspieler war zuletzt in der U19 von Leverkusen im Einsatz und kam auf 15 Tore sowie 13 Assists in 29 Spielen. In der UEFA Youth League erzielte er drei Treffer in sechs Einsätzen.

"Trotz Anfragen etlicher anderer Clubs hat er sich für uns entschieden, worüber wir uns sehr freuen. Damit haben wir in der Offensive noch mehr Flexibilität und Qualität. Wir wissen aber auch, dass er noch sehr jung ist, weshalb wir ihm die nötige Zeit zur Eingewöhnung geben werden", sagte Salzburg-Sportdirektor Rouven Schröder.