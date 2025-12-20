Ersatz in Sicht: Bayern will Transfer-Flop wieder weg haben!

Bayern München hat derzeit neben Harry Kane nur Nicolas Jackson für die Stürmerposition. Der Senegalese hat nach aktuellem Stand keine Zukunft beim deutschen Rekordmeister. Dieser hat schon einen Ersatz im Blick.

Harry Kane liefert diese Saison bei Bayern München richtig ab. Über seine Zukunft gab es in der letzten Zeit sehr viele Gerüchte. Laut dem Podcast „Bayern Insider“ von „Bild“-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl wird der Engländer die Münchner nicht verlassen: „Harry Kane will die Klausel nicht ziehen, die Ende Januar ausläuft.“ Damit ist eine wichtige Personalie für den FC Bayern fixiert.

Bei Nicolas Jackson stehen die Zeichen hingegen auf Abschied. Der Leihspieler von Chelsea konnte bisher wenige Akzente setzen und konnte die Erwartungen nicht erfüllen.

"Da müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass der bleibt"

Altschäffl bewertet Jacksons Zeit: „Da müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass der bleibt.“ Der Senegalese hat schon „ein paar Tore gemacht”, aber diese seien „keine Sensationstreffer” gewesen.

Die vertragliche Ablösesumme soll die Bayern von einer Verpflichtung abschrecken: „Ich würde sagen, bei Jackson gibt es wenig Möglichkeit, dass man sagt, da ziehen die Bayern die Klausel über 65 Millionen.”

Midtjylland-Stürmer als Ersatz

Laut ihnen sei der Rekordmeister nicht bereit, im Winter zu reagieren. Über den möglichen Ersatz wurde im Podcast auch geredet. Dabei wurde erneut der Name Franculino Djú vom FC Midtjylland behandelt. Er gilt beim FC Bayern als eine Option für die Ersatzrolle von Harry Kane.

Falk meinte: „Es ist bestätigt worden, der FC Bayern ist einer von mehreren Klubs, der an ihm dran ist.“ Der Marktwert von Djú liegt aktuell bei „20 bis 25 Millionen“, wodurch der Stürmer viel interessanter ist als Jackson.

Der Rekordmeister wollte Djú im Sommer 2025 holen. Bayern wollte ihn erst ausleihen. Doch Midtjylland wollte damals den Spieler nur verkaufen.