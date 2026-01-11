Sieg über Jaguars: Bills ziehen in die 2. Play-off-Runde ein

Nach den Los Angeles Rams und den Chicago Bears haben auch die Buffalo Bills die 1. Play-off-Runde der National Football League (NFL) überstanden.

Das Team um Star-Quarterback Josh Allen gewann am Sonntag bei den Jacksonville Jaguars 27:24. In einer Partie mit mehreren Führungswechseln gelang den Bills durch einen Touchdown von Allen eine Minute vor Spielende der entscheidende Streich. Ein Fehlpass von Spielmacher Trevor Lawrence bedeutete danach das Saisonende der Jaguars.

Buffalo-Matchwinner Allen fand insgesamt drei Mal den Weg in die gegnerische Endzone: Zwei Mal marschierte der 29-Jährige selbst hinein, und ein Mal fand er per Wurf Passempfänger Dalton Kincaid. 273 geworfenen Yards fügte Allen noch 33 zu Fuß hinzu.