Schlaflose Nächte für Football-Fans

Für die Football-Fans beginnt die spannendste Zeit des Jahres: Am Samstag steigt das Wildcard-Weekend mit echten Kracher-Begegnungen.

Den Auftakt machen am Samstag (22.30 Uhr) die Los Angeles Rams mit Star-Quarterback Matthew Stafford, die zu den Carolina Panthers müssen.

In der Nacht auf Sonntag (2 Uhr MEZ) bekommen es die Bears in Chicago mit den Green Bay Packers zu tun.

49ers hoffen auf Super Bowl im Heimstadion

Morgen Abend empfangen Jacksonvilles Jaguars die Buffalo Bills (19 Uhr), anschließend (22.30 Uhr) kommt's San Francisco zum Kracher: Die Philadelphia Eagles müssen als Titelverteidiger zu den als Geheimfavorit gehandelten 49ers. Die Partie steigt im Levi's Stadium von Santa Clara - dort, wo am 8. Februar auch die Super Bowl über die Bühne gehen wird.

In diesem Stadion wird übrigens auch Österreich am 17. Juni gegen Jordanien in die Fußball-WM starten.

Nach dem Duell L. A. Chargers – New England (Sonntag, 22.30 Uhr) werden die Wild Card Games in der Nacht auf Dienstag (2.15 Uhr/alle live RTL & DAZN) mit Pittsburgh – Houston abgeschlossen.

Die topgesetzten Teams aus Denver und Seattle steigen am 17. und 18. Jänner in die Playoffs ein.