Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NFL
rams
© getty

NFL-Playoffs:

Schlaflose Nächte für Football-Fans

09.01.26, 18:43
Teilen

Für die Football-Fans beginnt die spannendste Zeit des Jahres: Am Samstag steigt das Wildcard-Weekend mit echten Kracher-Begegnungen. 

Den Auftakt machen am Samstag (22.30 Uhr) die Los Angeles Rams mit Star-Quarterback Matthew Stafford, die zu den Carolina Panthers müssen.

In der Nacht auf Sonntag (2 Uhr MEZ) bekommen es die Bears in Chicago mit den Green Bay Packers zu tun.

49ers hoffen auf Super Bowl im Heimstadion

Morgen Abend empfangen Jacksonvilles Jaguars die Buffalo Bills (19 Uhr), anschließend (22.30 Uhr) kommt's San Francisco zum Kracher: Die Philadelphia Eagles müssen als Titelverteidiger zu den als Geheimfavorit gehandelten 49ers. Die Partie steigt im Levi's Stadium von Santa Clara - dort, wo am 8. Februar auch die Super Bowl über die Bühne gehen wird.

In diesem Stadion wird übrigens auch Österreich am 17. Juni gegen Jordanien in die Fußball-WM starten.

Nach dem Duell L. A. Chargers – New England (Sonntag, 22.30 Uhr) werden die Wild Card Games in der Nacht auf Dienstag (2.15 Uhr/alle live RTL & DAZN) mit Pittsburgh – Houston abgeschlossen.

Die topgesetzten Teams aus Denver und Seattle steigen am 17. und 18. Jänner in die Playoffs ein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden