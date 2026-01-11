Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Salzburg verliert

Capitals chancenlos: Graz99ers kommen KAC heran

11.01.26, 21:25
Die Graz99ers sind am Sonntag in der Eishockeyliga näher an Spitzenreiter KAC herangerückt. 

Durch den 4:0-Heimerfolg über die Vienna Capitals liegen die Steirer nur noch zwei Punkte hinter den Klagenfurtern. Weiterhin acht Zähler auf den KAC fehlen dem Dritten Red Bull Salzburg, dessen Siegesserie durch ein 1:4 beim Angstgegner Pustertal riss. Der VSV feierte bei HCB Südtirol einen 5:4-Overtime-Erfolg, die Black Wings Linz verloren bei Olimpija Ljubljana 1:4.

Das 1:1 durch Mario Huber (5.) war für die Salzburger beim Gastspiel in Südtirol zu wenig, nach zuletzt zwölf Siegen in Folge fuhren die "Bullen" wieder als Verlierer vom Eis - zum dritten Mal im dritten Saisonmatch gegen Pustertal. Ein weiterer Erfolg hätte neuen Clubrekord für die Mozartstädter bedeutet. Für das Team aus Bruneck endete der Negativlauf nach vier Niederlagen en suite.

99ers souverän, Black Wings chancenlos

Einen souveränen Sieg fuhren die 99ers ein, Manuel Ganahl (10./PP), Lukas Kainz (34.), Lukas Haudum (37./PP) und Nicholas Bailen (49.) trafen und sorgten für den dritten Sieg im dritten Saisonduell mit den Capitals. Nichts zu holen gab es für die Black Wings in Slowenien, das Ehrentor der Oberösterreicher gegen Ljubljana durch Julian Pusnik fiel erst in der 60. Minute.

Der VSV blieb in Bozen trotz klarer spielerischer Vorteile der Hausherren dank eines überragenden Goalies Joe Cannata und großer Effizienz im Spiel. Nach 2:4-Rückstand kämpften sich die Villacher zurück, glichen kurz vor Schluss aus und sicherten sich durch Nikita Scherbak in der Verlängerung den Zusatzpunkt, der sie weiterhin auf eine Top-Ten-Platzierung hoffen lässt.

