Manchester United raus: Arsenal ohne Probleme weiter

Arsenal ist problemlos in die vierte Runde des englischen Fußball-FA-Cups vorgestoßen.

Beim 4:1 gegen Zweitligist Portsmouth am Sonntag traf der Brasilianer Gabriel Martinelli dreimal für den Premier-League-Spitzenreiter. Bei Portsmouth kam Stammtorhüter Nicolas Schmid im Unterschied zu den Ligaspielen nicht zum Einsatz. Der Oberösterreicher war im Sommer 2024 von Blau-Weiß Linz kommend an die englische Südküste gewechselt.

Manchester United erlebte hingegen die nächste Enttäuschung. Im zweiten Spiel unter Interimscoach Darren Fletcher unterlag man zuhause dem Ligarivalen Brighton & Hove Albion mit 1:2. Es ist das erste Mal seit der Saison 1981/82, dass United in beiden Cupbewerben keine Runde überstand. Im Ligacup waren die Red Devils im vergangenen August von Viertligist Grimsby Town gleich zum Auftakt eliminiert worden.