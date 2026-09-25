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Unfall-Gefahr

2,8 Millionen Autos von Audi und VW: Riesen-Rückruf

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Leuchtendes Volkswagen-Logo auf einem Fabrikgebäude bei Nacht in Wolfsburg, Deutschland.
© EPA
Lenkungsausfall ist möglich. Deshalb rufen Audi und Volkswagen jetzt weltweit mehr als 2,8 Millionen Autos zurück.
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Es ist ein gigantischer Rückruf wegen Sicherheitsmängeln. Audi und Volkswagen rufen weltweit mehr als 2,8 Millionen Autos zurück. Allein in Deutschland sind fast eine Million Fahrzeuge betroffen. Grund ist eine möglicherweise fehleranfällige Verschraubung am Lenkgetriebe.

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Lenkung kann ausfallen

Durch den Fehler kann im schlimmsten Fall die Lenkung ausfallen, wie der ADAC berichtet. Dadurch erhöht sich das Risiko eines Unfalls. In Deutschland sind von dem Rückruf knapp eine Million Fahrzeuge betroffen. Um diese Fahrzeuge handelt es sich:

  • Audi Q3
  • VW Golf
  • Golf Variant
  • Tiguan
  • Touran
  • Caddy

Bei Audi geht es um Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum 31. Oktober 2017 bis 23. Mai 2024, bei VW um Autos aus dem Produktionszeitraum 24. September 2013 bis 1. Juli 2024.

Achtung: Betroffene müssen Auto in Werkstatt bringen

Von VW sind allein in Deutschland etwa 900.000 Autos betroffen, bei Audi sind es fast 60.000, berichtet focus. Weltweit ruft VW über 2,1 Millionen Fahrzeuge zurück und Audi fast 700.000.

Bis dato sind keine Sach- oder Personenschäden im Zusammenhang mit dem Mangel bekannt. Betroffene Autobesitzer sollen sich umgehend in eine Werkstatt begeben. Dort wird dann die Lenkverschraubung kostenlos geprüft und die entscheidende Schraube ersetzt.

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