Bitpanda: Neuer Boss, Waltz bleibt

Das heimische Vorzeige-Unicorn Bitpanda ordnet seine Führungsriege komplett neu. Hollywood-Star Waltz bleibt an Bord.

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Die vergangenen Wochen waren stürmisch beim heimischen Milliarden-Unternehmen Bitpanda. Ein Börsengang, über den für heuer spekuliert wurde, ist bis auf weiteres verschoben. Dafür wurde die komplette Chefetage großen Änderungen unterzogen.

oe24 zeigt, wer jetzt am Ruder ist beim wichtigsten Krypto-Player Österreichs, der weltweit mehr als 7 Millionen Kunden hat und neben 650 Kryptowährungen auch Aktien & ETFs, wie auch Edelmetalle und Rohstoffe als Investments anbietet.Alles in einer App, wie der Austro-Superstar Christoph Waltz – auch weiterhin als Testimonial für den Wiener Broker werben wird. Erst kürzlich war er wieder in Wien, die Kooperation mit dem Hollywood-Star geht weiter.

Neuer Chef arbeitet auch als Schweinezüchter

Hollywood-Star Christoph Waltz bleibt, sonst ist vieles neu. Der neue Chef Christian Trummer (40) ist Bitpanda-Mitgründer und war zuletzt als Chef-Techniker im Unternehmen, hat eine Bitpanda-KI entwickelt und betätigt sich privat auch als Schweinezüchter.

Lukas Enzersdorfer-Konrad tritt als CEO zurück. © bitpanda

Seit einigen Tagen ist Trummer Co-Chef, denn der bisherige CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad wird Bitpanda Anfang 2027 verlassen. Er wechselt zur Erste Group, wo er als Executive Director Asset Management direkt an Konzernboss Peter Bosek berichtet. Daneben gab es noch viele weitere Abgänge und neue Köpfe bei Bitpanda.

Unruhe reicht bis tief ins Team

Enzersdorfer-Konrad betont, die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen; er wolle das Unternehmen bis zuletzt "mit vollem Einsatz" führen.

Erst vor einem Jahr übernahm er voll von Gründer Eric Demuth, der als Verwaltungsratspräsident zur Bitpanda Group AG in die Schweiz wechselte, der Holdinggesellschaft der Bitpanda Group. Wochen zuvor zog sich schon Mitgründer Paul Klanschek aus dem Tagesgeschäft zurück. Jetzt ist der dritte Gründer zurück. "Die Unruhe im Team ist derzeit groß", heißt es von Insidern zu oe24. Jetzt müssten sich die neuen erst einfinden.

Neue Finanzchefin und viele Abgänge

Der CEO-Abgang ist nicht der einzige. Bereits im Frühsommer übernahm Barbara Edelmann als CFO. Ihr Vorgänger Jonas Larsen ging nach drei Jahren aus persönlichen Gründen.

Zur gleichen Zeit ging auch Commercial Director Martin Beranek nach knapp drei Jahren bei Bitpanda.

Chief Commercial Officer Dominik Beier (34) wechselt im Januar 2027 zu flatexDEGIRO. Der erfolgreiche Vertriebschef sah während seiner rund dreieinhalbjährigen Zeit die Zahl der Bitpanda-Nutzer von etwa vier Millionen auf über sieben Millionen steigen.

Starke Frauen neu dabei. Bitpanda besetzte auch mit Shirin Krall als Chief Growth Officer und Katrin Joschtel als Vice President Compliance zwei Top-Positionen neu.

Bringt die Rückkehr eines der drei Gründer als Co-CEO Stabilität – oder zeigt sie, wie dünn die Personaldecke unterhalb der Gründerriege ist? Für Anleger bei einem künftigen Börsengang ist diese Frage entscheidend. Das neue Team muss sich beweisen.