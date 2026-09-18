Biogena eröffnet Plaza in München, Aktie läuft

Mit der Eröffnung einer neuen BIOGENA PLAZA am Münchner Maximiliansplatz baut das Salzburger Gesundheitsunternehmen seine Präsenz in Deutschland weiter aus.

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Biogena eröffnet am Maximiliansplatz 12 eine neue PLAZA und erweitert damit sein bestehendes Angebot in München. Der Standort verbinde die "langjährige Kompetenz des Unternehmens im Bereich Premium-Mikronährstoffe und persönliche Beratung mit diagnostischen Leistungen sowie Anwendungen aus den Bereichen Prävention und Longevity", heißt es zu oe24.

Biogena ist bereits mit einem Store in München vertreten. Dabei geht es um Gesundheitsvorsorge. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihren individuellen Gesundheitsstatus besser zu verstehen und daraus Möglichkeiten für ihre persönliche Prävention abzuleiten.

Biogena-Boss: "Wichtiger Meilenstein"

Biogena-Boss Dr. Albert Schmidbauer (links) bei Eröffnung. © Biogena

Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO von Biogena, sagt: "„Die neue PLAZA in München ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Biogenahat sich in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Ausgehend von unserer Kompetenz bei Mikronährstoffen verbinden wir heute unterschiedliche Bereiche der Gesundheitsvorsorge miteinander."

Am 17. September wurde die neue BIOGENA PLAZA im Rahmen eines exklusiven Empfangs mit rund 280 geladenen Gästen offiziell eröffnet. Partnerinnen und Partner aus Medizin und Vertrieb, Athletinnen und Athleten, Content Creators sowie Vertreter aus Medien und der Biogena Community erhielten erste Einblicke in die neuen Räumlichkeiten am Maximiliansplatz.

Aktie an Börse platziert

Die Aktien der Biogena Good Vibes AG, die erst im September 2026 im direct market plus Segment der Wiener Börse gestartet sind, notieren derzeit leicht über ihrem Ausgabestand.