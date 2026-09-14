Abnehm-Konzern ändert Namen: Aktie im Plus

Dänischer Pharmagigant verkürzt seinen Namen für den alltäglichen Auftritt auf ein Wort. Mit diesem Schritt will der weltbekannte Hersteller des Abnehm-Medikaments Wegovy jetzt punkten.

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Der dänische Traditionskonzern Novo Nordisk heißt jetzt Novo. Im harten Wettbewerb mit dem US-amerikanischen Rivalen Eli Lilly will man sich so deutlich moderner auf dem globalen Markt präsentieren.

Novo bereitet sich aktuell intensiv darauf vor, seinen Investoren die nächste Phase eines ambitionierten Comeback-Plans vorzustellen. Dieser Plan stammt von österreichisch-iranischen CEO Mike Doustdar, der das Ruder im August des vergangenen Jänner-Vorjahres übernahm, um den Pharmariesen wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

Harte Sanierung unter CEO Mike Doustdar

Das Hauptquartier von Novo Nordisk in Bagsvaerd bei Kopenhagen. © EPA

Mike Doustdar war mit dem klaren Ziel angetreten, ein Unternehmen grundlegend umzukrempeln, das die unangefochtene Marktführerschaft bei den gefragten Adipositas-Medikamenten vorübergehend an den Konkurrenten Eli Lilly verloren hatte. Zu diesem Zweck setzte der Konzernchef einen harten Sparplan um, der auch den schmerzhaften Abbau von weltweit rund 9.000 Arbeitsplätzen umfasste.

Gleichzeitig trieb er die Entwicklung neuer Darreichungsformen voran. Die erfolgreiche Markteinführung einer Pillenversion des beliebten Abnehm-Präparats Wegovy gilt als Meilenstein. Mit dieser oralen Variante konnte der dänische Pharmakonzern den US-Rivalen Eli Lilly im wichtigen Segment der oralen Adipositas-Präparate einholen und sogar überholen.

Die neue Identität soll den Kontakt zu den Patienten und Verbrauchern weltweit vereinfachen und konsistenter gestalten. Obwohl der Name im Tagesgeschäft nun auf Novo – lateinisch für "neu" – verkürzt wird, bleibt der offizielle juristische Firmenname weltweit weiterhin unverändert Novo Nordisk bestehen. Auch das bekannte Logo wurde modernisiert, wobei der traditionelle Apis-Stier aus dem alten Ägypten als zentrales Bildmotiv erhalten bleibt.