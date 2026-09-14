oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Smart

Abnehm-Konzern ändert Namen: Aktie im Plus

© APA/AFP/MICHAL CIZEK
Dänischer Pharmagigant verkürzt seinen Namen für den alltäglichen Auftritt auf ein Wort. Mit diesem Schritt will der weltbekannte Hersteller des Abnehm-Medikaments Wegovy jetzt punkten.
OE24 auf Google bevorzugen

Der dänische Traditionskonzern Novo Nordisk heißt jetzt Novo. Im harten Wettbewerb mit dem US-amerikanischen Rivalen Eli Lilly will man sich so deutlich moderner auf dem globalen Markt präsentieren.

Novo bereitet sich aktuell intensiv darauf vor, seinen Investoren die nächste Phase eines ambitionierten Comeback-Plans vorzustellen. Dieser Plan stammt von österreichisch-iranischen CEO Mike Doustdar, der das Ruder im August des vergangenen Jänner-Vorjahres übernahm, um den Pharmariesen wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

Auch interessant

Dieser Promi-Sohn ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten

Laut Trump: Darauf einigten sich Selenskyj und Putin

Ausländische Gäste zahlen häufiger mit Karte

Harte Sanierung unter CEO Mike Doustdar

Das Hauptquartier von Novo Nordisk mit dem Firmenlogo auf einem blauen Schild vorne.
Das Hauptquartier von Novo Nordisk in Bagsvaerd bei Kopenhagen. © EPA

Mike Doustdar war mit dem klaren Ziel angetreten, ein Unternehmen grundlegend umzukrempeln, das die unangefochtene Marktführerschaft bei den gefragten Adipositas-Medikamenten vorübergehend an den Konkurrenten Eli Lilly verloren hatte. Zu diesem Zweck setzte der Konzernchef einen harten Sparplan um, der auch den schmerzhaften Abbau von weltweit rund 9.000 Arbeitsplätzen umfasste.

Gleichzeitig trieb er die Entwicklung neuer Darreichungsformen voran. Die erfolgreiche Markteinführung einer Pillenversion des beliebten Abnehm-Präparats Wegovy gilt als Meilenstein. Mit dieser oralen Variante konnte der dänische Pharmakonzern den US-Rivalen Eli Lilly im wichtigen Segment der oralen Adipositas-Präparate einholen und sogar überholen.

Die neue Identität soll den Kontakt zu den Patienten und Verbrauchern weltweit vereinfachen und konsistenter gestalten. Obwohl der Name im Tagesgeschäft nun auf Novo – lateinisch für "neu" – verkürzt wird, bleibt der offizielle juristische Firmenname weltweit weiterhin unverändert Novo Nordisk bestehen. Auch das bekannte Logo wurde modernisiert, wobei der traditionelle Apis-Stier aus dem alten Ägypten als zentrales Bildmotiv erhalten bleibt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schlumberger und WendyJim: Die Flasche als Fashion-Statement

Miller: 160 Jahre im Zeichen der Schreibkultur

Kampf um die ÖBAG

Darum bohrt Elon Musk jetzt einen Mega-Tunnel

Abnehm-Konzern ändert Namen: Aktie im Plus

Europas KI-Topfirma holt neue Milliarden

Lotterien feierten 40er im Wiener Konzerthaus

sehen!wutscher erneut Österreichs Service-Champion

Forscher warnt: "KI kann Menschheit in 10 Jahren ausrotten"

VW-Überraschung: Elektro-Kleinwagen knacken  100.000 Vorbestellungen