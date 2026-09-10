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Darum bohrt Elon Musk jetzt einen Mega-Tunnel

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Elon Musk nimmt per Video an einem G20-Gipfel mit US-Flaggen im Hintergrund teil.
© APA/AFP/MATT RAMEY
Musks Boring Company ist 23 Mrd. Dollar wert. Für den "Dubai Loop" hat Musk jetzt Mega-Pläne.
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Das von US-Milliardär Elon Musk gegründete Tunnelbau-Start-up The Boring Company hat in einer neuen Finanzierungsrunde drei Mrd. Dollar (2,6 Mrd. Euro) eingesammelt. Das ergibt eine Bewertung von 23 Mrd. Dollar. Angeführt worden sei die Finanzierung von den Vereinigten Arabischen Emiraten und mit ihnen verbundenen Investmentgesellschaften, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zu den weiteren Geldgebern zählten unter anderem Sequoia Capital, Andreessen Horowitz und Temasek.

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150 Kilometer unterirdische Infrastruktur in den Emiraten

Mit dem frischen Kapital soll der Bau von mehr als 150 Kilometern unterirdischer Infrastruktur in den Emiraten vorangetrieben werden. Grundlage dafür ist das Projekt "Dubai Loop", für dessen Bau The Boring Company und die Verkehrsbehörde des Emirats im vergangenen Jahr eine vorläufige Vereinbarung unterzeichnet hatten. Zudem plant das Start-up, mehr Personal einzustellen und seine Tunnelprojekte in Las Vegas, Nashville und Dubai auszuweiten.

Die aktuelle Finanzierungsrunde markiert einen rasanten Wertzuwachs: 2022 wurde das Unternehmen nach einer Kapitalspritze von 675 Millionen Dollar noch mit 5,7 Milliarden Dollar bewertet. Musk hatte The Boring Company 2017 gegründet, um mit einem Netzwerk aus unterirdischen Transportwegen das Stauproblem in Großstädten zu lösen.

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