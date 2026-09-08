VW-Überraschung: Elektro-Kleinwagen knacken  100.000 Vorbestellungen

Der elektrischer Polo wurde bereits 30.000-mal vorbestellt, auch andere VW-Kleinwagen mit Elektro-Antrieb sind begehrt. Der VW-Markengruppen-Chef sieht ein "starkes Signal für bezahlbare Elektromobilität aus Europa".

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Volkswagen ID.3 Elektro-Auto © Getty Images

Die elektrischen Kleinwagen von Volkswagen haben die Marke von 100.000 Vorbestellungen geknackt. Die Bestelleingänge insbesondere beim ID.Polo in Deutschland überträfen die Erwartungen von Volkswagen deutlich, sagte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage. Alleine dieses Fahrzeug sei inzwischen 30.000-mal bestellt worden, noch bevor es bei den Händlern zu sehen war. Das Unternehmen fahre deswegen die Fertigungskapazitäten schneller hoch als ursprünglich geplant.

VW-Markengruppen-Chef Thomas Schäfer sprach von einem "starken Signal für bezahlbare Elektromobilität aus Europa". Zu der Fahrzeugfamilie gehören neben dem ID.Polo das VW-SUV ID.Cross sowie das Skoda-Modell Epiq und der Cupra Raval. Die Autos werden im spanischen Martorell und in Pamplona gebaut. Volkswagen bezifferte die Einsparungen durch die gemeinsame Entwicklung und den gemeinsamen Bau der Autos auf 600 Millionen Euro. Mehr als 80 Prozent der Teile der Fahrzeuge seien identisch.