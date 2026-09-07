40 Jahre Lotto
Österreichische Lotterien feiern Jubiläum mit Promi-Aufgebot
Am Montag, den 7. September stieg das große Geburtstagsfest anlässlich der ersten Lotto-Ziehung vor genau 40 Jahren. Im Rahmen der Gala zeigten die Österreichischen Lotterien ihre erfolgreiche Vergangenheit sowie eine spannende und innovative Zukunft. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der positiven Verbindung zur österreichischen Gesellschaft. Dazu bekamen die zahlreichen Partner aus den Bereichen Sport, Kultur und Soziales besonderen Raum. Und natürlich gab es beim edlen Event im Wiener Konzerthaus für die Anwesenden auch etwas zu gewinnen.
Prominentes Programm auf der Bühne
Durch den Abend führte Moderatorin Kristina Sprenger. Für die musikalischen Highlights sorgte Nienke Latten, die Hauptdarstellerin des Musicals "Maria-Theresia", mit einer Gesangseinlage. Als Gastgeber fungierten die Vorstände Erwin van Lambaart, Martin Skopek und Andreas Bierwirth.
Zahlreiche Ehrengäste aus allen Bereichen
Zur Feier hatten sich über 350 Gäste angesagt, darunter viele prominente Persönlichkeiten. Das runde Jubiläum mitgefeiert haben unter anderem Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Novomatic-Vorstand Stefan Krenn, ÖBAG-Vorständin Edith Hlawati, Allwyn-CEO Robert Chvatal sowie A1-Vorstand Thomas Arnoldner. Bundeskanzler Christian Stocker war mit einer Video-Grußbotschaft vertreten.
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Große Vertretung aus dem Sport
Auch die Sport- und Kulturwelt zeigte eine starke Präsenz. So standen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnik, ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer, ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat, Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir, Sport-Austria-Präsident Hans Niessl und die Olympia-Medaillengewinner Elisabeth und Johannes Aigner auf der Gästeliste. Zudem wollte sich auch VBW-Geschäftsführer Franz Patay unter die hochkarätigen Gäste mischen.
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