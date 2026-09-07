Kratky bricht sein Schweigen – aber nur auf Papier

Die neue Biografie über Robert Kratky liefert Einblicke in seine Ö3-Karriere und seinen Abschied. Der ehemalige Moderator will dazu selbst aber nichts sagen.

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Der bekannte Radiomacher Robert Kratky zog sich vor einiger Zeit aus der Öffentlichkeit zurück und überlässt sein Porträt den gedruckten Seiten. Über drei Jahrzehnte prägte der ehemalige Schulabbrecher aus Salzburg die österreichische Radiolandschaft und weckte als Programmentwickler, Autor sowie Gestalter auf Ö3 ein Millionenpublikum. Seine Botschaft lautet: "Alles, was ich zu sagen habe, steht in diesem Buch."

Robert Kratky Biografie © Hersteller

Blick hinter die Kulissen

Für das Werk führte die Journalistin Heike Kossdorff monatelang Gespräche mit seinem Umfeld. Darunter kommen sein Bruder Thomas Kratky, sein langjähriger Ö3-Chef Georg Spatt sowie Hary Raithofer zu Wort. Raithofer äußert sich nach jahrelanger Zurückhaltung in der Öffentlichkeit ausführlich über die gemeinsame Zeit, Freundschaft und spätere Konkurrenz. In die Inhalte oder Zitate griff die Hauptperson laut der Autorin nachträglich nicht ein.

Heike Kossdorff © Ben Leitner

Schattenseiten des großen Erfolgs

Die Leserinnen und Leser erwartet keine weichgezeichnete Erfolgsgeschichte. Neben Ehrgeiz, Disziplin und Kreativität werden auch Unsicherheit, Erschöpfung, Angst und psychische Belastungen thematisiert. Das Werk schildert den Preis eines Lebens in der Öffentlichkeit und die bewusste Entscheidung, diese schließlich hinter sich zu lassen.

Robert Kratky © Instagram

Keine klassische Medienkampagne beim Buch

Verlagsleiterin Birgit Francan betont, dass der Wunsch respektiert werde, keine Mediengespräche zu führen. "Dieses Buch bietet den offensten Einblick, den Robert Kratky derzeit geben möchte", erklärt Francan. Es handelt sich um keine klassische Veröffentlichung mit begleitender Medienkampagne, sondern um eine bewusst gewählte Form, seine Geschichte zu erzählen.