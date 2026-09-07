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Oprah Winfrey: Minus 22 Kilo!

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Die legendäre US-Moderatorin Oprah Winfrey hat sich optisch stark verändert und bei einer Dokumentarfilm-Premiere ihre deutlich schlankere Figur präsentiert.
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Von 1984 bis 2011 prägte die Moderatorin mit ihrer Sendung die US-Fernsehgeschichte als meistgesehene Talkshow am Nachmittag. Anstatt sich auf diesem Status auszuruhen, zeigte sie sich bei der Nordamerika-Premiere des Dokumentarfilms "Everest: The Other Side" in einem vollkommen neuen Look.

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Die TV-Legende erschien in einem cremefarbenen Flauschset, bei dem die Jacke genau auf Höhe des Jeanssaums endete und dadurch ihre Taille betonte. Schätzungen zufolge soll die Moderatorin in der vergangen Zeit etwa 21 bis 23 Kilogramm abgenommen haben.

Oprah Winfrey © Getty Images
Oprah Winfrey © GC Images

Erfolgsgeschichte im US-Fernsehen

Die Talkshow-Gastgeberin blickt auf eine einmalige Karriere im Fernsehen zurück.

Oprah 2009 © FilmMagic
Oprah 2014 © WireImage

Deutlicher Unterschied zu früher

Im Vergleich zu Aufnahmen aus dem Jahr 2020, die während ihrer damaligen Shows entstanden, ist die optische Transformation deutlich erkennbar. Mit ihrem aktuellen Auftritt bei der Film-Premiere bewies die Moderatorin erneut ihr Gespür für stilvolle Mode und setzte ihre veränderte Figur gekonnt in Szene.

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