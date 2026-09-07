Gewichtsverlust
Oprah Winfrey: Minus 22 Kilo!
Von 1984 bis 2011 prägte die Moderatorin mit ihrer Sendung die US-Fernsehgeschichte als meistgesehene Talkshow am Nachmittag. Anstatt sich auf diesem Status auszuruhen, zeigte sie sich bei der Nordamerika-Premiere des Dokumentarfilms "Everest: The Other Side" in einem vollkommen neuen Look.
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Die TV-Legende erschien in einem cremefarbenen Flauschset, bei dem die Jacke genau auf Höhe des Jeanssaums endete und dadurch ihre Taille betonte. Schätzungen zufolge soll die Moderatorin in der vergangen Zeit etwa 21 bis 23 Kilogramm abgenommen haben.
Erfolgsgeschichte im US-Fernsehen
Die Talkshow-Gastgeberin blickt auf eine einmalige Karriere im Fernsehen zurück.
Deutlicher Unterschied zu früher
Im Vergleich zu Aufnahmen aus dem Jahr 2020, die während ihrer damaligen Shows entstanden, ist die optische Transformation deutlich erkennbar. Mit ihrem aktuellen Auftritt bei der Film-Premiere bewies die Moderatorin erneut ihr Gespür für stilvolle Mode und setzte ihre veränderte Figur gekonnt in Szene.
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