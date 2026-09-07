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Ab 9. September

Ars Electronica Festival: "Protest neu denken" am Linzer Hauptplatz

Ars Electronica Festival
© aec
Protest wird hier nicht als Störung verstanden, sondern als Gestaltung.
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Vom 9. bis 13. September 2026 wird Linz beim Ars Electronica Festival erneut zum Hotspot der internationalen Medienkunstszene. An verschiedenen Festivalorten in der ganzen Stadt finden Ausstellungen, Performances, Konzerte und Konferenzen statt.

Auf dem Linzer Hauptplatz wird mit "Flood the Zone with Courage" eine offene Infrastruktur des demokratischen Verhandelns in Szene gesetzt. Gemeinsam mit der Kunstuniversität Linz, Attac Österreich sowie dem Zirkus des Wissens der JKU wird ein temporärer Ort kreiert, an dem Konfliktfähigkeit nicht bloß gepriesen, sondern konkret erprobt wird.

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Angeboten wird ein dichtes Programm aus performativen Aktionen, offenen Workshops, Begegnungszonen und partizipativen Interventionen.

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