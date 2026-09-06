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Pflüg-WM

Präzision bis zur letzten Furche: Vize-Weltmeister kommt aus OÖ

Weltmeisterschaft im Pflügen
© Marlene Neuwirth
Nur ein halber Punkt fehlte für den Weltmeister-Titel.
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Bei der 71. Weltmeisterschaft im Pflügen in Kroatien sicherte sich der Oberösterreicher Bernhard Keferböck von der Landjugend Sipbachzell in der Kategorie Beetpflug den zweiten Platz und kann sich damit Vizeweltmeister nennen. Rund 30 Nationen waren bei den Titelkämpfen am Freitag und am Samstag in der Gespanschaft Osijek-Baranja im Osten des Landes gegeneinander angetreten.

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Exakte Arbeitstiefe

Beim Leistungspflügen entschieden eine geradlinige und gleichmäßige Furche, die exakte Arbeitstiefe, eine saubere Unterbringung des Bewuchses und die präzise Ausführung der einzelnen Pflugelemente über die Platzierung. Oft lagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur wenige Punkte auseinander. Keferböck erreichte im Stoppelfeld den fünften Platz und im Grasland den zweiten Platz. Mit insgesamt 339,0 Punkten trennten ihn nur 0,5 Punkte vom Weltmeistertitel.

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