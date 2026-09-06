Jubiläumsparty
LH Stelzer ist unter die Harley-Fahrer gegangen
"40 Jahre Black Riders – das ist schon eine Ansage. Wer so lange gemeinsam unterwegs ist, hat einiges erlebt und viele Kilometer gesammelt. Vereine und Gemeinschaften gehören zu einem Oberösterreich, in dem Zusammenhalt gelebt wird", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP). "Ich wünsche unfallfreie Ausfahrten und vor allem: immer wieder gut heimkommen", hofft Stelzer auf keine Motorradunfälle im Goldenen Herbst.
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Schutzkleidung auch bei Hitze
Im Vorjahr gab es 22 tödliche Motorrad-Unfälle. Die häufigsten Unfallursachen waren überhöhte Geschwindigkeit, Fehleinschätzungen in Kurven und Übersehen durch andere. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit empfiehlt Schutzkleidung auch bei Hitze.
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