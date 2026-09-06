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Jubiläumsparty

LH Stelzer ist unter die Harley-Fahrer gegangen

Harley-Treffen
© Land OÖ
LH Thomas Stelzer besuchte am Samstag die "40 Years on the Road"-Sommerparty des Black Rider Motorcycle Club Mauerkirchen und gratulierte zum 40-jährigen Bestehen.
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"40 Jahre Black Riders – das ist schon eine Ansage. Wer so lange gemeinsam unterwegs ist, hat einiges erlebt und viele Kilometer gesammelt. Vereine und Gemeinschaften gehören zu einem Oberösterreich, in dem Zusammenhalt gelebt wird", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP). "Ich wünsche unfallfreie Ausfahrten und vor allem: immer wieder gut heimkommen", hofft Stelzer auf keine Motorradunfälle im Goldenen Herbst.

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Schutzkleidung auch bei Hitze

Im Vorjahr gab es 22 tödliche Motorrad-Unfälle. Die häufigsten Unfallursachen waren überhöhte Geschwindigkeit, Fehleinschätzungen in Kurven und Übersehen durch andere. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit empfiehlt Schutzkleidung auch bei Hitze.

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