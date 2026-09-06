oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Floridsdorf

50-Kilo-Bombe im Kleingarten

Entminungsdienst im Großeinsatz.
© ORF
Ein Routine-Einsatz wurde am Freitagvormittag zum Nervenkitzel: In der Kleingartensiedlung Großjedlersdorf in Floridsdorf stieß ein Baggerfahrer auf eine russische Fliegerbombe – 50 Kilo geballte Sprengkraft, mitten im Wohngebiet.
OE24 auf Google bevorzugen

Beim Ausheben einer Baugrube hielt der Bauarbeiter den Sprengkörper zunächst für einen simplen Stein – ein Irrtum, der lebensgefährlich hätte enden können. Erst als er die tatsächliche Gefahr erkannte, legte er die Bombe vorsichtig ab und alarmierte sofort die Polizei, wie Polizeisprecherin Irina Steirer bestätigte.

Evakuierung im Eiltempo

Sekunden konnten über Leben und Tod entscheiden: Ein sprengstoffkundiger Beamter und der Entminungsdienst des Bundesheeres rückten unverzüglich an.

Lebensgefährlicher Fund: Baggerfahrer gräbt Fliegerbombe aus

Der gesamte Nahbereich musste evakuiert, umliegende Straßen komplett gesperrt werden – niemand durfte sich der tickenden Gefahr nähern.

Auch interessant

Caritas öffnete Notplätze für Obdachlose

Schul-Alarm in NÖ: Sonderpädagogen fehlen

Ljubicic freut sich auf AEK-Rückkehr

Bombe unschädlich gemacht

Mit äußerster Präzision entschärfte der Entminungsdienst schließlich den brisanten Sprengkörper und transportierte ihn ab. Erst danach konnte Entwarnung gegeben werden: Sperren und Evakuierung wurden aufgehoben, die Bewohner durften in ihre Kleingärten zurückkehren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Stadion Center feiert spektakulären Neustart

Wiener Gleisgarten pleite: 4,5 Millionen Schulden

FPÖ fordert Sobieski-Denkmal

Der Prater ist auch zum Anbeißen

ÖVP-Figl verlost Schulstart-Glück

Lorenz Böhler: neuer Bettentrakt kommt 2027

"RunForHope": Charity-Lauf im Prater

Mercedes Helnwein: Rückkehr einer Grenzgängerin

"Auszeit-WG": Luxuswasserbett für Intensivtäter

WU erneut unter Top 25 weltweit