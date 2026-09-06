Floridsdorf
50-Kilo-Bombe im Kleingarten
Beim Ausheben einer Baugrube hielt der Bauarbeiter den Sprengkörper zunächst für einen simplen Stein – ein Irrtum, der lebensgefährlich hätte enden können. Erst als er die tatsächliche Gefahr erkannte, legte er die Bombe vorsichtig ab und alarmierte sofort die Polizei, wie Polizeisprecherin Irina Steirer bestätigte.
Evakuierung im Eiltempo
Sekunden konnten über Leben und Tod entscheiden: Ein sprengstoffkundiger Beamter und der Entminungsdienst des Bundesheeres rückten unverzüglich an.
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Der gesamte Nahbereich musste evakuiert, umliegende Straßen komplett gesperrt werden – niemand durfte sich der tickenden Gefahr nähern.
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Bombe unschädlich gemacht
Mit äußerster Präzision entschärfte der Entminungsdienst schließlich den brisanten Sprengkörper und transportierte ihn ab. Erst danach konnte Entwarnung gegeben werden: Sperren und Evakuierung wurden aufgehoben, die Bewohner durften in ihre Kleingärten zurückkehren.
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