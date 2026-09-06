50-Kilo-Bombe im Kleingarten

Ein Routine-Einsatz wurde am Freitagvormittag zum Nervenkitzel: In der Kleingartensiedlung Großjedlersdorf in Floridsdorf stieß ein Baggerfahrer auf eine russische Fliegerbombe – 50 Kilo geballte Sprengkraft, mitten im Wohngebiet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Beim Ausheben einer Baugrube hielt der Bauarbeiter den Sprengkörper zunächst für einen simplen Stein – ein Irrtum, der lebensgefährlich hätte enden können. Erst als er die tatsächliche Gefahr erkannte, legte er die Bombe vorsichtig ab und alarmierte sofort die Polizei, wie Polizeisprecherin Irina Steirer bestätigte.

Evakuierung im Eiltempo

Sekunden konnten über Leben und Tod entscheiden: Ein sprengstoffkundiger Beamter und der Entminungsdienst des Bundesheeres rückten unverzüglich an.

Lebensgefährlicher Fund: Baggerfahrer gräbt Fliegerbombe aus

Der gesamte Nahbereich musste evakuiert, umliegende Straßen komplett gesperrt werden – niemand durfte sich der tickenden Gefahr nähern.

Bombe unschädlich gemacht

Mit äußerster Präzision entschärfte der Entminungsdienst schließlich den brisanten Sprengkörper und transportierte ihn ab. Erst danach konnte Entwarnung gegeben werden: Sperren und Evakuierung wurden aufgehoben, die Bewohner durften in ihre Kleingärten zurückkehren.