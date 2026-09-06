Währing wehrt sich
Bürger-Aufstand gegen Verkehrs-Wahnsinn
Zwangsbelückung sorgt für Zorn
Der Grund für die Wut: Die grüne Bezirksvorsteherin will die Währinger Straße in eine Fußgängerzone verwandeln – direkt neben dem Liebermann-Park. Die Folge wäre der Wegfall zahlreicher Parkplätze. Organisator Thomas Sigwald schlägt Alarm: Sogar die Zufahrt zu Apotheke, Sanitätshaus und Arztpraxen würde komplett blockiert. Kurzparkplätze für Patienten? Fehlanzeige!
Verkehrschaos vorprogrammiert
Lehrer und Petitions-Initiator Dieter Granser warnt eindringlich vor einem Verkehrsinfarkt: Bis zu 24 Fahrzeuge und Öffis pro Stunde würden sich künftig durch die Gentzgasse quälen. Noch dramatischer: An der Einmündung Türkenschanzstraße drohe akute Unfallgefahr für Schulkinder!
Radler dürfen, Fußgänger leiden
Während Radfahrer die neue Zone trotzdem nutzen dürfen, bleiben Gehbehinderte auf der Strecke: Der Weg zur Apotheke oder ins Sanitätshaus wird für sie zum Hindernislauf. Und die einst lauschigen Schanigärten? Bald ein Schlachtfeld zwischen Radlern und Skateboardern.
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Auch Cottage-Bewohner laufen Sturm
Jetzt formiert sich sogar in der noblen Cottage Widerstand: Anrainer befürchten einen Ausweich-Verkehr über die Hasenauerstraße – und wollen diese zusätzliche Belastung keinesfalls hinnehmen.
Der Widerstand wächst – und die Bezirksvorsteherin steht vor einem handfesten Bürgerkrieg um jeden Parkplatz.
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