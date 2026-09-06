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Kopftuch muss weg

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von
Rudolf Fußi
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Ein Kommentar von Rudolf Fußi.
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Die Religionsfreiheit gilt und sie gilt für alle gleichermaßen. Das führt dazu, dass Menschen sterben, weil sie sich keine Bluttransfusionen geben lassen – aus Glaubensgründen. Es gibt Irre, die sich einen Bußgürtel umschnallen und sich selbst züchtigen. Und dann gibt es welche, die glauben, dass sie ein paar Dutzend Jungfrauen als Lohn im Himmel kriegen, wenn sie sich in die Luft jagen und möglichst viele Ungläubige töten. Wir haben zahlenmäßig mit den Zeugen Jehovas oder Anhängern des Opus Dei kein Problem, aber wir haben eines mit Islamisten. Der Islam hat die Aufklärung erst noch vor sich.

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Bei den Moslems gelten Frauen in der Regel wenig, die Vielweiberei ist in zahlreichen Ländern ebenso gang und gäbe wie die Hochzeit mit Kindern, es gibt KEIN einziges muslimisches Land, in dem es die Ehe für alle gibt. Eine Steinzeitreligion, sagen manche, und ich stimme zu. In zwei Ländern gibt es die Pflicht zur Verschleierung, nämlich dem Iran und Afghanistan. Zwei echte Vorbildländer. Weg damit, braucht niemand, steht nicht mal im Koran.

Bei Kindern verstehe ich die Diskussion gar nicht, die sind zu schützen – vor steinzeitlicher Religion, patriarchalen Strukturen und der Zwangsverhüllung.

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