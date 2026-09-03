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Kickls ORF-Volksbegehren ist ein blauer Volltreffer

Niki Fellner
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Kann Nehammer Kanzler Kickl verhindern?
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Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner
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Herbert Kickl surft unaufhaltsam auf der blauen Erfolgswelle. In der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage erreicht die FPÖ mit 39 Prozent einen neuen Rekordwert und kratzt jetzt sogar an der 40-Prozent-Marke. Damit liegen die Blauen fast schon gleichauf mit der Ampel-Koalition! ÖVP, SPÖ und NEOS sind gemeinsam nur noch bei 43 Prozent.

Die FPÖ profitiert von zwei Dingen: Einerseits die immer größer werdende Unzufriedenheit mit der Regierung, andererseits das richtige Themensetting.

Das hat sich auch beim oe24-Sommergespräch einmal mehr gezeigt. Die Kickl-Ansage, noch im September ein ORF-Volksbegehren zu starten, ist ein Volltreffer. 1 Million Unterschriften dürften wohl die Unterkante sein. Mit dem Volksbegehren erreicht Kickl Wählerschichten weit über die FPÖ hinaus.

Und wer einmal bei einem "blauen" Volksbegehren unterschreibt, hat weniger Berührungsängste, bei der nächsten Wahl die FPÖ anzukreuzen…

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