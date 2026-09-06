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Rettung läuft

Papageien im Wald ausgesetzt

Ausgesetzte Tiere
© Tierschutz Initiative Innviertel
Die exotischen Tiere wurden in einem Waldstück entlang der Ager zurückgelassen. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 38-Jährigen, der die Tier ausgesetzt haben soll.
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Die Papageien-Aussetzung beschäftigt zwei Tierschutzorganisationen.

"Eine Edelpapageien-Dame saß sogar in einem Nistkasten auf sechs Eiern. Der Nistkasten wurde offenbar eigens dafür frisch an einem Baum im Wald angeschraubt – ohne Wissen des Grundstücksbesitzers", schreibt die Tierschutz Initiative Innviertel auf Facebook. 
Auch zwei weitere Papageien konnten eingefangen werden. Es gibt Sichtungen von noch mehr Tieren, Sicherungsversuche laufen. "Zwei von ihnen sind vor allem vom Gefieder her in keinem guten Zustand, die dritte Dame hat enormen Durchfall. Sie sind jetzt in strenger Quarantäne bis alle Untersuchungen abgeschlossen sind", so die Innviertler Tierschützer.

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"Für die Tiere bedeutete die Situation nicht nur Stress und Angst – im Wald waren sie auch zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Ohne geeigneten Schutz, ausreichende Versorgung und medizinische Betreuung hätte sich ihr Zustand jederzeit weiter verschlechtern können", sagt die Tierengel Austria Tierrettung.

Gegen den 38-Jährigen wurde wegen Tierquälerei Anzeige erstattet, berichtete die Polizei.

Die Exekutive schloss nicht aus, dass noch weitere Tiere herumfliegen könnten. Die Ermittlungen waren im Gange, hieß es am Sonntag.

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