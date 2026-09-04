Indoor-Spielplatz
Neuer Boltyclub für Kinder bis 10 Jahre
Ein neuer großer Indoorspielplatz hat am Samstag in Linz eröffnet.
Im boltyclub in der Stelzhamerstraße 2 nahe der Goethekreuzung gibt es für unterschiedliche Altersgruppen bis zehn Jahre etwas zu entdecken. Für die Kleinsten ist ein eigenen Bereich reserviert und für die größeren Kinder wird jede Menge Action geboten. Es gibt auch einen eigenen Geburtstagsraum.
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Snackbox inklusive
Für die Eltern werden während des Aufenthalts Getränke angeboten und für die Kids ist eine Snackbox inklusive. Der Eintritt für ein Kind mit Begleitung kostet ab 28 Euro.
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