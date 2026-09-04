Google Rechenzentrum: Demo in Linz

In Kronstorf wird ein 50 Hektar großes Areal bebaut. 100 Arbeitsplätze sollen entstehen.

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In Kronstorf (Bez. Linz-Land) baut der US-Techkonzern Google eines der größten Rechenzentren Europas. Gleichzeitig sind laut Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) die langfristigen Auswirkungen auf Enns, Grundwasser und regionale Energieversorgung bislang nicht ausreichend geklärt. Mittlerweile 58.000 Menschen fordern deshalb gemeinsam mit der "Bürger:innen Initiative Rechenzentrum Kronstorf" auf der Online-Petitionsplattform mein.aufstehn.at eine transparente Gesamtprüfung aller Risiken.

Transparente Gesamtprüfung gefordert

Bisher hat es schon Demonstrationen beim Areal in Kronstorf gegeben. Nun geht die Zivilgesellschaft am Freitag, 11. September in Linz auf die Straße und fordert Mitsprache bei der Umsetzung des Projekts. Die von der Bürgerinitiative organisierte Demonstration beginnt um 15 Uhr am Landhausplatz 1 und dauert rund zwei Stunden. Zum Auftakt sprechen Christina Gruber (Bürger:inneninitiative Rechenzentrum Kronstorf), Dieter Wallentin (da huat brennt), Lisa Aigelsberger (Südwind OÖ), Werner Scholl (Guter Grund) und Davide Bevilacqua (Servus.at).