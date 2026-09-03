Ab 8. September
Champions League: Schlechte Chancen für LASK-Tickets im freien Verkauf
Der erste Spieltag in der Ligaphase der UEFA Champions League rückt näher. Der LASK gastiert am 8. September um 18.45 Uhr bei AEK Athen - es gibt keine organisierte Fanreise.
Der Verkauf der Champions-League-Tickets des LASK hat am Mittwoch einen enormen Ansturm ausgelöst. Mittags wurde der geschützte Vorverkauf für Abonnenten für die Viererpacks für die Heimspiele in der Oberösterreich Arena gestartet. Am Nachmittag wurden mehr als 7.600 Personen vor dem Zugang zum Onlineshop angezeigt.
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Noch bis Montag nur für ABO-Besitzer
Der LASK gegenüber dem ORF OÖ: "Die Nachfrage ist sehr hoch. Wir befinden uns bis Montag noch im geschützten Verkauf." Dann startet "je nach Verfügbarkeit" der freie Verkauf. Es ist also möglich, dass die Tickets bis dahin bereits durch Abo-Besitzer aufgekauft sind.
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