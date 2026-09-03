"Kimi Antonelli wird in einem Ferrari sitzen"

Ein Wechsel vom italienischen Formel 1-Jungstar Kimi Antonelli zu seinem Heimatsteam Ferrari würde für viele nur Sinn machen. Ralf Schumacher ist sich sicher, dass es so kommen wird.

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Auf absehbare Zeit wird Kimi Antonelli in der Formel 1 vermutlich erst einmal für Mercedes an den Start gehen. Doch F1-Experte Schumacher kann sich gut vorstellen, dass der aktuelle WM-Spitzenreiter in seiner Karriere früher oder später zu Ferrari wechseln wird.

Im Podcast Backstage Boxengasse von Sky erklärt er: "Wenn Kimi seine Karriere so fortführt, wie er es jetzt tut, und das alles so funktioniert, wie es im Moment aussieht, nichts dazwischenkommt, dann wird Kimi irgendwann auch in einem Ferrari sitzen."

Kein Grund Mercedes zu verlassen

Als Italiener wäre Antonelli im Ferrari der Traum vieler Tifosi. "Aber das setzt natürlich auch voraus, dass das Team so weitermacht, wie es jetzt dasteht", ergänzt Schumacher. Denn ein solcher Wechsel müsste für Antonelli schließlich auch sportlich Sinn ergeben.

Daher liegt es laut Schumacher an Ferrari, Antonelli in Zukunft ein Auto bereitzustellen, mit dem er Rennen und Titel gewinnen kann. Doch ein solches Szenario ist wohl noch in weiter Ferne. Momentan gibt es für den WM-Leader keinen Grund, Mercedes zu verlassen.

Zudem sind aktuell beide Ferrari-Cockpits besetzt. Charles Leclerc verlängerte seinen Vertrag mit der Scuderia erst kürzlich bis 2028 und Lewis Hamilton hat ebenfalls bereits klargestellt, noch länger für die Italiener fahren zu wollen.

Oli Bearman als Hamilton Nachfolger?

Der Nächste in der Reihe wird zudem erst einmal Oliver Bearman sein, ist sich Schumacher sicher. Der Haas-Pilot und Ferrari-Junior gilt als potenzieller Hamilton-Nachfolger, falls dieser seine Karriere in den kommenden Jahren beenden sollte.

Trotzdem vermutet Schumacher, dass Antonelli nicht erst mit 40 zu Ferrari wechseln wird, wie es bei Hamilton der Fall war. "Nein, das glaube ich nicht. Da hat er viel zu jung angefangen dafür", so der sechsmalige Grand-Prix-Sieger.

Bearman darf sich auf Ferrari Cockpit Hoffnungen machen © IMAGO/ABACAPRESS

Mercedes brachte Antonelli 2025 im Alter von gerade einmal 18 Jahren in die Formel 1. Vor seinem Heimrennen in Monza in diesem Jahr führt der inzwischen 20-Jährige die Weltmeisterschaft mit 59 Punkten Vorsprung auf Hamilton und seinen Teamkollegen George Russell an.