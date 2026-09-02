Spielberg zur besten Strecke weltweit gekürt

Der Red Bull Ring wurde von einem italienischen Beratungs- und Designunternehmen zum besten Motorsport-Austragungsort gekürt. Dabei setzte sich der österreichische Kurs gegen 39 weiteren Strecken der Formel 1 und MotoGP durch.

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Der Red Bull Ring gehört zu den beliebtesten Strecken im Rennkalender der Formel 1. Die Kulisse, Stimmung und die Rennaktion begeistert jedes Jahr die Fans. Nun bestätigt eine neue Analyse, dass die österreichische Rennstrecke die beste sei.

Das renommierte italienische Ingenieurs- und Architekturbüro Studio Dromo hat die 40 Rennstrecken der Formel 1 und MotoGP mithilfe von 13 Parametern miteinander verglichen. Dabei untersuchten sie 400.000 Google-Bewertungen als ihre quantitative Daten sowie eine qualitative Analyse von elf Erlebnisdimensionen der Fan-Reise für die Studie. Der Sieger: Der Red Bull Ring in Spielberg.

Lage und Sauberkeit gelobt

Die Strecke in der Steiermark erhält 89,6 von 100 möglichen Punkten und holt sich den ersten Platz im Ranking. Besonders die Lage und der Blick über die komplette Strecke sichern den Sieg. Zudem werden die Sauberkeit, Organisation und das alpine Panorama gelobt. Für Kritik sorgen dagegen die begrenzten Schattenplätze und Staus zu den Stoßzeiten.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Zandvoort (87,8) und die Motorrad-Strecke Assen (87).

Neuesten F1-Strecken schließen schlecht ab

Die Studie zeigt, dass Tradition und Mythos alleine für ein gutes Zuschauererlebnis ausreichen. Die ikonischen F1-Strecken Spa-Francorchamps (19.) und Monza (26.) landen nur im Mittelfeld. Negativ werden die langen Fußwege, stundenlange Staus bei der Abreise und veraltete Sanitäranlagen hervorgehoben.

Red Bull Ring (Formel 1 & MotoGP): 89,6 Circuit Zandvoort (Formel 1): 87,8 TT Circuit Assen (MotoGP): 87,0 Autodromo Hermanos Rodriguez (Formel 1): 86,9 Circuit Ricardo Tormo (MotoGP): 86,2 Misano World Circuit (MotoGP): 85,8 Sepang International Circuit (Formel 1 & MotoGP): 85,8 Yas Marina Circuit (Formel 1): 85,4 Autodromo Internazionale del Mugello (MotoGP): 85,3 Suzuka International Racing Course (Formel 1): 85,2 Silverstone Circuit (Formel 1 & MotoGP): 85,0 Sachsenring (MotoGP): 84,9 Autodromo Jose Carlos Pace (Formel 1): 84,8 Bahrain International Circuit (Formel 1): 84,7 Chang International Circuit (MotoGP): 83,9 Albert Park Circuit (Formel 1): 83,4 Circuito de Jerez (MotoGP): 83,3 Automotodrom Brno (MotoGP): 83,0 Circuit de Spa-Francorchamps (Formel 1): 83,0 Phillip Island Circuit (MotoGP): 82,7 Marina Bay Street Circuit (Formel 1): 82,7 Circuit Gilles-Villeneuve (Formel 1): 81,7 Circuit of the Americas (Formel 1 & MotoGP): 81,5 Mandalika International Street Circuit (MotoGP): 81,1 Baku City Circuit (Formel 1): 80,9 Autodromo Nazionale Monza (Formel 1): 80,8 Mobility Resort Motegi (MotoGP): 80,4 Circuit de Monaco (Formel 1): 80,4 Hungaroring (Formel 1): 80,2 Circuit de Barcelona-Catalunya (Formel 1 & MotoGP): 80,2 Autodromo Internacional do Algarve (MotoGP): 80,0 Lusail International Circuit (Formel 1 & MotoGP): 79,8 Shanghai International Circuit (Formel 1): 79,6 Autodromo Internacional Ayrton Senna (MotoGP): 78,0 Miami International Autodrome (Formel 1): 77,9 Jeddah Corniche Circuit (Formel 1): 77,7 Las Vegas Strip Circuit (Formel 1): 77,7 MotorLand Aragon (MotoGP): 76,8 Circuit Bugatti (MotoGP): 76,3 Balaton Park Circuit (MotoGP): 74,0

Jedoch schließen moderne Strecken überhaupt nicht gut ab. Die Kurse in Miami, Jeddah und Las Vegas landen auf den Plätzen 35 bis 37. Beim letzteren werden vor allem die abgeschotteten Bereiche sowie hohe Ticketpreise kritisiert. Die Schlusslichter sind die drei MotoGP-Strecken Aragon (38.), Le Mans (39.) und der Balaton Park Circuit (40.).