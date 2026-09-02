Ex-F1-Star sicher
"Wenn Antonelli in Monza gewinnt, ist er Weltmeister"
"Wenn Kimi in Monza trotz einer Startplatzstrafe gewinnt, ist er Weltmeister", legt sich der ehemalige Formel-1-Pilot Jolyon Palmer im Podcast F1 Nation fest. Ein solches Ergebnis wäre vor allem für Russell "ein vernichtender Schlag" in der Weltmeisterschaft, glaubt der Experte.
Hintergrund ist, dass Antonelli bei seinem Heimspiel einen neuen Motor bekommt und deswegen in der Startaufstellung nach hinten muss. Russell dagegen wird ohne Strafe ins Rennen gehen, weshalb Monza für ihn eine große Chance ist, in der WM Punkte aufzuholen.
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Eine mit einem Sieg gekrönte Aufholjagd von Antonelli "würde George völlig die Luft nehmen", vermutet Palmer, der daher klarstellt: "George muss dieses Rennen gewinnen." Ansonsten sieht er für seinen Landsmann im WM-Kampf keine große Chance mehr.
Bitterer Rückschlag im Heimrennen
Toto Wolff erklärt: "Kimi erhält eine Strafe für den Einsatz einer neuen Powerunit und muss deshalb vom Ende des Feldes starten. Das ist enttäuschend für ihn und die Fans, die ihn bei seinem Heimrennen ganz vorne kämpfen sehen wollen. Aber in unserem Sport werden keine Sentimentalitäten belohnt."
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