Trauer um Wiener Star-Architekt

Coop Himmelb(l)au-Mitbegründer Helmut Swiczinsky ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Wien. Der österreichische Architekt Helmut Swiczinsky, der gemeinsam mit Wolf D. Prix das international renommierte Architekturbüro Coop Himmelb(l)au gegründet hat, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das Architekturbüro bestätigte am Mittwoch gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht des "Standard". Laut einem Instagram-Posting seines Sohnes verstarb Swiczinsky am Dienstag.

Helmut Swiczinsky wurde am 13. Jänner 1944 in Posen (Polen) geboren. Er wuchs in Wien auf, studierte an der Technischen Universität Wien und anschließend an der Architectural Association in London. 1973 wurde er dort Visiting Professor. Er war auch permanentes Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste mit Hauptsitz in Wien. Sämtliche Auszeichnungen erhielt er gemeinsam mit Partner Prix: u. a. den Deutschen Architekturpreis (1999), den Großen Österreichischen Staatspreis (2000) und den European Steel Award (2001).

Wirbelte mit Prix die Architekten-Szene auf

Seit dem legendären Jahr 1968 arbeiteten die beiden Baukünstler im gemeinsamen Büro "Coop Himmelblau", die Klammersetzung des Buchstaben "l" in "(l)" erfolgte erst später. Mit eigenwilligen theoretischen Arbeiten und provokanten Spielereien wie den "Stadtfußbällen" wirbelten sie damals die behäbige Architekten-Szene durcheinander. "Wir aber haben keine Lust, Biedermeier zu bauen", postulierten sie 1980 in einem Manifest.

Das Duo galt bald international als "Deconstructivist Architecture", wie die gleichnamige Schau des New Yorker Museum of Modern Art ihnen konzedierte. 1992 folgte eine Einzelausstellung im Pariser Centre Pompidou. In Österreich hat sich das Architekten-Doppel u. a. mit dem SEG Apartment Tower (1998), der SEG Apartment Block Remise (2000) oder dem Wohnbaukomplex Gasometer B (2001) verewigt. Zu den internationalen Renommierbauten zählen etwa der UFA-Filmpalast in Dresden, die BMW-Welt in München oder das Musée des Confluences in Lyon. 2001 ging Swiczinsky in Pension, als Partner von Coop Himmelb(l)au schied er im Jahr 2006 aus.

Kaup-Hasler würdigt "Visionär und Philosophen der Baukunst"

"Die Vorstellung dessen, was Architektur ist und sein kann, hat Helmut Swiczinsky gemeinsam mit anderen Architekten seiner Generation in den 1960er-Jahren aufgebrochen und fortan die Grenzen des Bauens ausgereizt," reagierte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch. "Als Teil von Coop Himmelblau sorgte er dafür, dass das Gebaute seine Schwere verliert, sich für die Fantasie und das Leichte und Veränderbare öffnete." Mit Swiczinsky verliere Österreich einen "Visionär und Philosophen der Baukunst, dessen Bauten international reüssierten und die auch den sozialen Wohnbau Wiens bereichert und weiterentwickelt haben".