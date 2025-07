Philipp-Plein-Aufreger: Wiener Flagship-Store schließt am 15. August für immer

Der Wiener Philipp Plein Flagship-Store steht vor dem Aus. Der Franchise-Vertrag zwischen den Betreibern und dem Designer wurde gekündigt und mit 15. August fällt der letzte Vorhang im Luxus-Shop

Es sind drei Etagen voller "Bling", ein Mega-Kristall-Schädel ziert den Eingangsbereich und die Luxus-Mode von Philipp Plein fand in der Wiener Goldschmiedgasse - gleich beim Stephansdom - im Jahr 2017 ein neues Zuhause. Voller Stolz sprachen die Franchise-Nehmer Ernst und Manuela Fischer damals im Beisein von Philipp Plein von der ersten "Plein World", die alle Segmente des Designers in einem Store vereinte. Nur acht Jahre später steht die Marke Philipp Plein - zumindest für die nächste Zeit - vor dem Aus.

Ernst und Manuela Fischer mit Philipp Plein © Privat

"Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, da sich die Umstände der Zusammenarbeit geändert haben und hoffen, dass die Marke in welcher Form auch immer auch weiterhin in Wien präsent sein wird", so Store-Betreiber Ernst Fischer zu oe24. Noch bis 15. August werden Restposten zu Schnäppchenpreisen angeboten. Am Samstag startet der Final-Sale mit bis zu 70 Prozent Rabatt auf viele Teile. Danach fällt der letzte Rollbalken für den Luxus-Store.

Philipp Plein Show auf der Mailänder Fashion Week © Getty

Auch Designer Philipp Plein bedauert das Ende der Zusammenarbeit mit Ernst und Manuela Fischer, wie er in einem Statement gegenüber oe24 mitteilt: "Wir bedauern die Schließung unseres Philipp Plein-Ladens in Wien, der bisher von Herrn Ernst Fischer betrieben wurde. Aufgrund persönlicher Gründe hat Herr Fischer sich entschieden, den Store zu schließen. Wir möchten uns bei Herrn Fischer für die fast 20 jährige erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken. Wien ist und bleibt ein wichtiger Standort für uns. Wir haben darum in den letzten Jahren die Präsenz der Plein Group in Wien und Umgebung auch kontinuierlich weiter ausgebaut. Unter anderem mit unseren anderen Standorten, wie dem „Plein Sport“ Store im Westfield Donauzentrum, sowie einem weiteren Store im Outlet Parndorf, und langfristig investiert. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden ab 2027 dann mit einem neuen und eigen betriebenen Philipp Plein Store in Wien direkt zu bedienen und sehen positiv in die Zukunft."

Philipp Plein © Getty

Ob Plein den Top-Standort in der Wiener City übernehmen wird ist noch unklar. Gerüchten zufolge soll der Modemacher an der alten Tuchlauben-Apotheke interessiert sein, die aber erst in zwei Jahren zu haben wäre. Das wiederum würde mit den Plänen Pleins, 2027 sein Comeback in Wien zu feiern, zusammenpassen. Bestätigt wurde dies aber bisher nicht.