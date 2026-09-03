Drei Klangwolken
Klassische Klangwolke mit Tschaikowski und Rachmanioff
Die Klassische Klangwolke wird am Freitag, 4. September vom Brucknerhaus-Saal live in den Donaupark übertragen. An Anton Bruckners 202. Geburtstag präsentiert Riccardo Chailly mit seiner Filarmonica della Scala Tschaikowskis 4. Symphonie und Rachmaninoffs 4. Klavierkonzert mit dem russischen Ausnahmepianist Alexander Malofeev. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine verließ Malofeev Russland und zog nach Berlin. Es sind noch Tickets für das Konzert im großen Saal ab 55 Euro erhältlich. Der Eintritt im Donaupark ist frei.
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Am Sonntag, 6. September, verwandelt dann die Kinderklangwolke, präsentiert von Sparkasse OÖ und Linz AG, den Linzer Donaupark in einen galaktischen Erlebnisraum für Kinder und Familien.
Die Visualisierte Klangwolke findet am Samstag, 12. September um 20.30 Uhr im Donaupark statt.
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