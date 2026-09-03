oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Drei Klangwolken

Klassische Klangwolke mit Tschaikowski und Rachmanioff

Pianist
© Getty Images
Am 4. September startet der Klangwolken-Reigen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Klassische Klangwolke wird am Freitag, 4. September vom Brucknerhaus-Saal live in den Donaupark übertragen. An Anton Bruckners 202. Geburtstag präsentiert Riccardo Chailly mit seiner Filarmonica della Scala Tschaikowskis 4. Symphonie und Rachmaninoffs 4. Klavierkonzert mit dem russischen Ausnahmepianist Alexander Malofeev. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine verließ Malofeev Russland und zog nach Berlin. Es sind noch Tickets für das Konzert im großen Saal ab 55 Euro erhältlich. Der Eintritt im Donaupark ist frei.

Auch interessant

Ehepaar stirbt im Spanien-Urlaub im Whirlpool

Eis, Slushies & Frozen Joghurt: Ninja Creami ist im Angebot

Mord-Alarm: Kinder finden Frauenleiche an Flussufer

Am Sonntag, 6. September, verwandelt dann die Kinderklangwolke, präsentiert von Sparkasse OÖ und Linz AG, den Linzer Donaupark in einen galaktischen Erlebnisraum für Kinder und Familien.
Die Visualisierte Klangwolke findet am Samstag, 12. September um 20.30 Uhr im Donaupark statt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Elf Millionen User folgen Papst auf Twitter

81-Jähriger wurde Rolex vom Handgelenk gestohlen

57 Pflegekräfte aus Kolumbien helfen in OÖ beim Altern in Würde

Tschad bombardiert Rebellenlager in Darfur

Wasti mit Hodentumor: Immer mehr Hundeabgaben

FC-Bayern-Star hofft weiter auf Bootshaus-Kauf am Mondsee

Michigan-Stimmungsindex der US-Verbraucher auf Drei-Monats-Hoch

Die 4-Tagesprognose

Räuber gab Kleingeld zurück

Klassische Klangwolke mit Tschaikowski und Rachmanioff