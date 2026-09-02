Wasti mit Hodentumor: Immer mehr Hundeabgaben

Die Pfotenhilfe fordert, dass die Länder endlich mehr Tierheimplätze schaffen. "Es kann nicht sein, dass die Tiere die Leidtragenden falscher Prioritätensetzung in der Politik sind", sagt die Pfotenhilfe-Chefin.

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Bei den Katzenaufnahmen hat der Tierschutzhof Pfotenhilfe in der Grenzregion Salzburg/Oberösterreich heuer das stärkste erste Halbjahr in seiner 20-jährigen Geschichte hinter sich, gleichzeitig haben sich aber auch die Hundeabgabeanfragen seit Ferienbeginn vervielfacht. Und der Andrang will einfach nicht abreißen: "Täglich bekommen wir mehrere Anrufe und E-Mails von Menschen, die ihre Hunde loswerden wollen. Uralte Hunde, nicht perfekte Hunde, Scheidungsopfer, einfach unglaublich, wie leicht sich Menschen von langjährigen Gefährten und Familienmitgliedern trennen", ist Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler entsetzt.

Einer der abgegebenen Hunde leidet besonders: Wasti hat hat einen Tumor in den Hoden, einen Harnblasenstein und eine starke Prostatavergrößerung. Eine dringende Operation steht daher an, bei der beides entfernt wird und sich dadurch auch die Prostata verkleinern kann.