Neue Busline 48: Realisierung wurde gestartet

Die Vorarbeiten für die geplante Obuslinie 48 haben begonnen. Das bringt u.a. Änderungen für den Schulweg mit der Buslinie 12 und 25.

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Seit der Konzessionserteilung Ende 2025 wurde intensiv geplant. Inzwischen sind die baulichen Vorarbeiten für die Obuslinie 48 in Gang. Zwei große Baustellentafeln informieren entlang der Strecke (Höhe Derflingerstraße und Hafenstraße) über das Verkehrsprojekt. Im Moment finden Vorbereitungsarbeiten von der Materialbeschaffung über Baufeldfreimachungen bis zum Aufstellen von Schutzzäunen statt. Am sichtbarsten sind die laufenden Vorarbeiten im Bereich der Haltestelle Karlhof. Hier wurde die Haltestelle verlegt

Aber auch an anderen Orten entlang der Strecke wird die bauliche Umsetzung vorbereitet. Der Start der Hauptarbeiten, die rund ein Jahr dauern werden, ist aus heutiger Sicht mit September 2026 geplant.

"Mit der neuen Obuslinie 48 schaffen wir eine wichtige neue Öffi-Verbindung quer durch Linz. Sie verbindet Urfahr über das Krankenhausviertel und die Grüne Mitte mit dem Süden der Stadt und macht den öffentlichen Verkehr damit für viele Linzer*innen attraktiver. Nach intensiver Planung wird das Projekt jetzt Schritt für Schritt sichtbar, mit den laufenden Vorbereitungsarbeiten kommen wir der Inbetriebnahme im Herbst 2027 einen entscheidenden Schritt näher", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).

15 Haltestellen

Die Route der Obuslinie 48 für den östlichen Stadtteil von Linz führt von der Haltestelle Karlhof (Urfahr) über die neue Eisenbahnbrücke, das Krankenhausviertel, die Grüne Mitte und den Bulgariplatz bis zur Haltestelle WIFI/LINZ AG. Die geplante Strecke ist ca. 6, 25 Kilometer lang und wird 15 Haltestellen für Ein-, Aus- und Umstiege haben.