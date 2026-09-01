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Im Salzkammergut

82 Mio. Mobilfunk-Daten an 45 Natur-Hotspots erfasst

Der ReiseLust Herbst Tipp
© Sulzbacher
Vielen Salzkammergut-Ausflüglern ist nicht bewusst, dass ihre Echtzeit-Mobilfunkdaten für Besucherlenkungszwecke verwendet werden.
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Die oftmals unterschiedlichen Interessen bei der (Freizeit-)Nutzung von Naturräumen im Konsens lösen: Mit diesem Ziel ist vor drei Jahren die Initiative IN UNSERER NATUR! mit 16 Partnerorganisationen unter Koordination des Oberösterreich Tourismus in Oberösterreich angetreten. Nun wurde Zwischenbilanz gezogen:

Die Messung von Echtzeit-Mobilfunkdaten an 45 Natur-Hotspots im Salzkammergut und im 360°Alpenland tragen zur zielgerichteten Steuerung von Besucher-Strömen bei. 82 Millionen anonymisierte Daten aus den letzten drei Jahren lassen fundierte Analysen zu Frequenzzahlen zu. Sie sind eine Basis für Entscheidungen über Lenkungsmaßnahmen, um sowohl Naturräume als auch die Erlebnisqualität zu sichern.

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