82 Mio. Mobilfunk-Daten an 45 Natur-Hotspots erfasst

Vielen Salzkammergut-Ausflüglern ist nicht bewusst, dass ihre Echtzeit-Mobilfunkdaten für Besucherlenkungszwecke verwendet werden.

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Die oftmals unterschiedlichen Interessen bei der (Freizeit-)Nutzung von Naturräumen im Konsens lösen: Mit diesem Ziel ist vor drei Jahren die Initiative IN UNSERER NATUR! mit 16 Partnerorganisationen unter Koordination des Oberösterreich Tourismus in Oberösterreich angetreten. Nun wurde Zwischenbilanz gezogen:



Die Messung von Echtzeit-Mobilfunkdaten an 45 Natur-Hotspots im Salzkammergut und im 360°Alpenland tragen zur zielgerichteten Steuerung von Besucher-Strömen bei. 82 Millionen anonymisierte Daten aus den letzten drei Jahren lassen fundierte Analysen zu Frequenzzahlen zu. Sie sind eine Basis für Entscheidungen über Lenkungsmaßnahmen, um sowohl Naturräume als auch die Erlebnisqualität zu sichern.

Schiederweiher: bessere Aufenthaltsqualität

Der Schiederweiher in Hinterstoder (Bez. Kirchdorf) ist in einem TV-Publikumsvoting 2018 zum schönsten Platz Österreichs gekürt worden und wird seitdem gestürmt. Ein Pilotprojekt soll bis 2028 den Schiederweiher als naturnahen Erlebnisraum mit Naturvermittlungsangeboten und höherer Aufenthaltsqualität neu erlebbar machen.