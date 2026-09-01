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3 Teams involviert

England-Wettbieten um ÖFB-Ass Affengruber

SR
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Ein Fußballspieler in weiß-grünem Trikot gestikuliert lachend auf dem Spielfeld.
© IMAGO/ZUMA Press Wire
Seit seinem Wechsel zu Elche macht David Affengruber immer mehr auf sich aufmerksam, weshalb nun gleich mehrere englische Klubs an einem Deal arbeiten.
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Bei Elche machte der Innenverteidiger bisher 84 Partien, in denen er neben starken Defensivleistungen auch mit zwei Toren und vier Vorlagen glänzte.

Zuletzt arbeitete Southampton, ein Zweitligist in England, an einem Deal – diesen lehnte der 25-Jährige natürlich ab.

Ab nach London für Affengruber?

Nun kommen aber größere Namen ins Spiel. Crystal Palace und auch der FC Fulham arbeiten aktiv an einem Transfer für den einfachen Nationalspieler.

Sowohl Oliver Glasners Ex-Klub Palace, als auch Fulham unter Ex-Real-Coach Alvaro Arbeleo starteten mit zwei Niederlagen in die Saison.

Laut dem Transfer-Insider Matteo Moretto befinden sich vor allem Arbeloas "Cottagers" in fortgeschrittenen Verhandlungen. Am heutigen Deadline Day trainiert Affengruber deshalb nicht gemeinsam mit der Mannschaft.

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Eine Transfersumme schwirrt aktuell nicht herum, es wird aber definitiv ein signifikanter Gewinn für Elche. Immerhin holten sie den Niederösterreicher 2024 ablösefrei von Sturm Graz.

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