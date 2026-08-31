Sohn (7) von City-Star sucht Social-Media-Manager

Ronnie Foden (7), Sohn von Manchester-City-Star Phil Foden (26), sucht derzeit nicht nach seinem neuesten Spielzeug, sondern nach einem Social-Media-Manager. Dabei sucht er nach einem richtigen Profi.

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Seit Jahren ist Ronnie Foden nicht nur der Sohn eines Premier-League-Stars. Fast vier Millionen Menschen folgen ihm auf Instagram. Auf TikTok hat Ronnie rund 753.000 Follower und sogar einen eigenen YouTube-Kanal. Nun sucht der Siebenjährige nach einem "Brand and Social Media Manager".

Damit möchte die Familie Foden seinen Auftritt weiter ausbauen und mögliche Werbe-Deals betreuen. Wie britische Medien berichten, soll der zukünftige Social-Media-Manager rund 50.000 Pfund (ca. 60.000 Euro) pro Jahr verdienen.

Berühmt nach Champions-League-Sieg

Berühmt wurde Ronnie nach Manchester Citys Champions-League-Sieg 2023. Er lief zu seinem Vater, feierte mit der Mannschaft und wurde schnell vom Publikum geliebt. Fans gaben ihm später den Namen "El Wey" ("Der Typ"). Der Name taucht bis heute in seiner Instagram-Biografie auf. Aus diesem Grund erstellten Phil Foden und seine Partnerin Social-Media-Kanäle für Ronnie.

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Phil Foden sagte: "Ich konnte es kaum glauben. Unter jedem Beitrag auf meinen Social-Media-Kanälen fragten die Leute nach Ronnie. Also dachte ich: Dann geben wir den Fans, was sie wollen, und erstellen einen Account für ihn. Und dann ist das Ganze explodiert." Schon jetzt arbeitet Ronnie mit mehreren Modemarken zusammen und wird von einer Management-Agentur vertreten.

Obwohl er aktuell nach einem Social-Media-Manager sucht, darf Ronnie sein Profil in Großbritannien nicht selbst führen. Aktuell dürfen Nutzer erst ab 13 Jahren einen eigenen Account erstellen. Ab 2027 wird das Gesetz verschärft, wodurch Social-Media-Accounts erst ab 16 Jahren möglich sind.