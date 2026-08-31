Barca holt Cousin von Bayern-Star-Verteidiger

Nachdem es beim FC Barcelona den ganzen Sommer über Transfergerüchte rund um Topstars wie Julian Alvarez oder Lautaro Martínez gab, investieren die Katalanen nun zunächst in die Jugend.

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Auf der Suche nach Neuzugängen wird der FC Barcelona gleich zweimal in den Nachwuchsreihen deutscher Bundesligavereine fündig. Mit Mirza Catovic von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart und Mikael Baza aus der HSV-Akademie stehen zwei Landsmänner von Trainer Hansi Flick kurz vor einem Wechsel zu den Blaugrana.

Der 19-jährige Catovic sowie der 16-jährige Baza werden wohl vorerst in die Nachwuchsmannschaften Barças integriert und könnten in naher Zukunft auch das Starensemble in der Champions League und Co. unterstützen.

Mikael Baza mit besonderem Vorbild

Ein besonderes Vorbild dürfte Mikael Baza haben. Der junge Innenverteidiger gilt als eines der größten Abwehrtalente seines Jahrgangs und hat mit seinem Cousin Jonathan Tah zudem einen der besten Innenverteidiger der Welt in der Familie, der ihm den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben kann.