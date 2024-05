GAK feiert wilde Aufstiegs-Party bei 1:1

Der GAK hat im erstes Zweitligamatch nach dem fixierten Meistertitel und dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga unentschieden gespielt.

Die Grazer trennten sich im vorletzten Heimspiel der Saison vor der Saisonrekordkulisse von 7.100 Fans vom SV Horn mit 1:1 (0:1). Murat Satin ließ die von Spielbeginn an ausgelassen feiernden Anhänger der Grazer in der 65. Minute mit einem Weitschusstor zum verdienten Ausgleich jubeln, Emilian Metu (17.) hatte Horn in Führung gebracht.

Auch das zweite Samstagspiel zwischen dem FAC und dem FC Dornbirn in Wien-Floridsdorf endete 1:1 (1:1).