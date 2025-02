Fans bangen vor dem Super-G um Superstar Lindsey Vonn

Das wäre ganz bitter für die Ski-Fans, wenn Superstar Lindsay Lindsey Vonn so kurz vor dem Super-G ausfallen würde.

Kann sie starten oder nicht? Diese Frage treibt gerade alle Fans kurz vor dem Super-G bei der WM um. Ausgang offen!

Jetzt spricht sie

"Aktueller Ist-Zustand ... Könnte besser sein,“ so kryptisch wandte sich Vonn an ihre Fans. Auf Instagram gab sie ein Update, wie es mit ihrer Gesundheit aussieht. Die Amerikanerin scheint verschnupft zu sein.

Wie geht es weiter?

Platzt damit der Traum vom WM-Start am morgigen Donnerstag? Der Star selbst gab noch im Laufe des Abends leise Entwarnung: "Aber keine Sorge: Nach allem, was ich durchgemacht habe, um hier sein zu können, lasse ich mir das Rennen nicht nehmen. Ich schätze, die Kämpferin in mir ist noch da ...“ Es sieht also gut aus für morgen.