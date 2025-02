Kriechmayr auch bereit für Super-G-Medaillenjagd

Nach seinem sensationellen Auftritt im Abfahrts-Training ist Vincent Kriechmayr auch bereit für die erste Herren-Medaillen-Entscheidung. Der Weltmeister von 2021 startet am Freitag (11.30 Uhr, ORF1 live) als Mitfavorit in den Super-G.

Neben Kriechmayr nominierte ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer Lukas Feurstein, Raphael Haaser und Stefan Babinsky für den Showdown am Samstag.

Babinsky hatte sich in einer ÖSV-internen Qualifikation am Dienstag gegen Daniel Hemetsberger durchgesetzt. Kriechmayr war in diesem Weltcupwinter zweimal Zweiter (Bormio und Wengen), Haaser landete zuletzt in Kitzbühel auf Platz zwei, Feurstein kam in Beaver Creek auf den dritten Rang.