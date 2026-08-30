Sensations-Deal
Kalajdzic: Privatjet & besonderer LASK-Gruß
Sasa Kalajdzic kehrt offiziell zum LASK zurück. Der ÖFB-Stürmer unterzeichnete einen Vertrag bis 2029 und hat dafür nach Angaben der Linzer auf einiges an Gehalt verzichtet.
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Bei der Anreise ließ sich unser WM-Held nicht lumpen. Gemeinsam mit Freundin Lorena reiste er im Privatjet nach Linz, wo er nun wieder auf Torjagd gehen wird.
Besonderes Bild
Doch auf dem gemeinsamen Foto bei der Rückkehr nach Österreich fiel vor allem ein besonderes Detail auf. Schon im Flieger dürfte der 2-Meter-Hüne komplett in LASK-Euphorie verfallen sein. Denn das Paar reiste in den Champions-League-Trikots des LASK an, in denen am Mittwoch der magische Coup gegen Celtic Glasgow aufgelaufen ist.
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Mit so viel guter Laune kann das Comeback des Meister-Stürmers nur unter den besten Vorzeichen stehen. Übrigens soll sein Ex-Verein Wolverhampton sich bei dem Deal eine Weiterverkaufbeteiligung von 50 Prozent rausverhandelt haben.
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