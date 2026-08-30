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Sensations-Deal

Kalajdzic: Privatjet & besonderer LASK-Gruß

SR
von
Ein Fußballspieler im LASK-Trikot mit Medaille klatscht und blickt zur Seite.
© GEPA pictures/ Manuel Binder
Es ist tatsächlich wahr. Sasa Kalajdzic kehrt doch zum LASK zurück und greift mit den Linzern in der Champions League an.
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Sasa Kalajdzic kehrt offiziell zum LASK zurück. Der ÖFB-Stürmer unterzeichnete einen Vertrag bis 2029 und hat dafür nach Angaben der Linzer auf einiges an Gehalt verzichtet.

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Bei der Anreise ließ sich unser WM-Held nicht lumpen. Gemeinsam mit Freundin Lorena reiste er im Privatjet nach Linz, wo er nun wieder auf Torjagd gehen wird.

Besonderes Bild

Doch auf dem gemeinsamen Foto bei der Rückkehr nach Österreich fiel vor allem ein besonderes Detail auf. Schon im Flieger dürfte der 2-Meter-Hüne komplett in LASK-Euphorie verfallen sein. Denn das Paar reiste in den Champions-League-Trikots des LASK an, in denen am Mittwoch der magische Coup gegen Celtic Glasgow aufgelaufen ist.

Mit so viel guter Laune kann das Comeback des Meister-Stürmers nur unter den besten Vorzeichen stehen. Übrigens soll sein Ex-Verein Wolverhampton sich bei dem Deal eine Weiterverkaufbeteiligung von 50 Prozent rausverhandelt haben.

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